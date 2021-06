Pas encore de document officiel belge qui prouve qu'on est vacciné: mais Geoffroy peut être rassuré, il pourra bien entrer en Suisse

A partir du 1er juillet, un certificat sanitaire européen sera disponible pour voyager dans l’Union européenne. Via un document papier ou un simple QR code sur une application installée sur votre smartphone (Coronasafe.be), vous pourrez prouver que vous avez bel et bien été vaccinés. Mais en attendant, comment pouvons-nous prouver que nous sommes vaccinés ? Ce matin, Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral pour la lutte contre le covid-19 déclarait dans le journal La Libre Belgique qu’à ce jour, "il n'existe aucun document belge certifié conforme ou légal".

Sur le site masanté.be, une attestation de vaccination est imprimable. Mais en bas du document, il est bien précisé que "ce document ne peut être confondu avec le Green Pass Européen ni avec le Coronapass". Et la carte reçue lors de votre vaccination n’est pas non plus considérée comme une preuve officielle par les pays étrangers. Théoriquement donc, tant que le certificat sanitaire européen n’est pas disponible, chaque pays est libre de vous refuser l’entrée sur son territoire. En pratique, "on va considérer comme suffisant un document comme celui que l'on trouve sur masanté.be", rassure la porte-parole de Brussels Airport pour les départs en avion. Pour toutes les destinations, la porte-parole de l’Aviq (l'institution wallone qui gère la vaccination en Wallonie), Lara Kotlar encourage les voyageurs à se renseigner auprès des autorités du pays de destination à propos des documents à fournir pour éviter d’être bloqué à la frontière. Si le document ne suffit pas, il est toujours possible de réaliser des tests PCR pour voyager.

Une préoccupation dont Geoffroy, 42 ans, nous a fait part via le bouton orange Alertez-nous. Cet homme de 42 ans souhaite rendre visite à sa grand-mère en Suisse. Au moment du départ, il sera bien vacciné depuis plus de deux semaines. Mais il a peur que les attestations belges ne suffisent pas pour passer la frontière, même si les Belges sont autorisés à y aller. Nous avons contacté la Confédération suisse. Elle nous confirme que si le vaccin administré est reconnu par l’OMS, ce qui est le cas pour les vaccins disponibles en Belgique, et que vous avez l’attestation disponible sur masanté.be, vous pouvez entrer sur le territoire suisse. Ce document suffit donc à Geoffroy pour aller voir sa grand-mère en Suisse pendant ce mois de juin.

Luc, lui, souhaite passer par la Suisse pour se rendre en Italie en juillet. Selon le site de la Confédération suisse, “les personnes qui séjournent légalement dans l’espace Schengen peuvent en principe entrer en Suisse depuis un État Schengen afin de poursuivre leur voyage à destination d’un autre État Schengen”. Transiter par la Suisse ne devrait donc pas poser problème. Néanmoins, à l’heure actuelle, nous ne savons pas encore si le certificat covid européen sera valable pour la Suisse. La Commission européenne précise qu’elle est en contact avec eux pour permettre son utilisation là-bas.