Patrick repère un "FEU DE CIRCULATION FOU" à Ixelles: comment et à qui signaler ce genre d'anomalies?

Passant régulièrement à vélo au croisement de la rue de Washington avec la chaussée de Waterloo, à Ixelles en région bruxelloise, Patrick a constaté qu'un feu de signalisation restait toujours au rouge. "Il y a un feu de circulation fou (...) Impossible pour les cyclistes de continuer leur chemin. Le feu est toujours au rouge", nous a-t-il indiqué via notre bouton orange Alertez-nous.

Contacté par notre rédaction, cet habitant de la place du Châtelain, à proximité immédiate du feu problématique, a assuré que le souci n'était pas récent: "Cela fait plusieurs mois qu'ils ont installé ce feu. Et c'est comme ça depuis le début."



Pas facile de signaler un problème à la commune d'Ixelles...



Nous avons dès lors essayé de contacter la commune d'Ixelles pour nous assurer qu'ils étaient au courant de la situation. Nous en avons profité pour voir s'il était facile de signaler un tel dysfonctionnement.

En appelant le numéro référencé sur le site internet de la commune, on a eu un première personne après un temps d'attente de près de 5 minutes. Notre interlocutrice nous a alors transféré à une personne dont le rôle est de dispatcher les appels vers les service concernés, ce qui nous a valu 4 nouvelles minutes d'attente. Là, on nous a transféré vers le service "Mobilité et travaux", qui a décroché rapidement. Par contre, pour notre problème de feu "bloqué au rouge", on nous a conseillé d'agir différemment.

"Pour un tel problème, vous allez perdre trop de temps si j'essaie de vous mettre en contact avec la personne qui gère cela. Donc dans une telle situation, je vous conseille de ne pas nous alerter par téléphone, mais bien d'aller sur le site internet 'Fixmystreet'. Ce sera bien plus simple", nous a confié un employé de la commune d'Ixelles. Nous avons, au passage, demandé s'ils étaient au courant de ce souci qui perdure depuis plusieurs mois. "Encore une fois, je ne sais pas si la personne qui s'occupe de ça est au courant, mais parvenir à l'avoir au téléphone va s'apparenter à un chemin de croix", nous a-t-on dit.

En cas de problème ou de situation anormale, tout utilisateur du réseau routier bruxellois est donc invité à envoyer ses constatations via le site internet 'Fixmystreet', qui devrait, via un algorithme informatique, transférer vos remarques aux personnes concernées. Via votre adresse mail, vous recevrez des notifications qui vous informerons du suivi de votre demande et de la situation sur le terrain.