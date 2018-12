Paul affirme que son billet abîmé a été refusé par sa banque: jusqu'à quel niveau de dégradation un billet peut-il être repris?

Après avoir reçu un billet de cinq euros endommagé d'un de ses clients, Paul, indépendant, s'est rendu dans une agence bancaire Belfius en province de Luxembourg afin de pouvoir faire encaisser cet argent. Mais une incompréhension entre les deux parties ne lui a manifestement pas permis de le faire. "Un de mes clients a réglé sa facture à l'aide d'un billet de 5€ en très mauvais état (déchiré), mais tout à fait valable aux yeux de la loi. Mon client était même gêné de me donner ce billet", commence-t-il via notre bouton orange Alertez-nous. "À l'agence, une réceptionniste a refusé de m'aider en m'indiquant qu'une nouvelle règlementation interdisait aux banques d'échanger les billets en mauvais état ou de créditer mon compte", affirme-t-il. "Elle m'a simplement demandé de déposer le billet dans la distributeur afin de traiter l'opération. Ce qui ne fut, évidemment, pas le cas vu l'état du billet", termine-t-il, amer.

"Je suppose qu’il y a eu un malentendu entre ce monsieur et la réceptionniste", a déclaré Ulrike Pommee, la porte-parole de Belfius que nous avons jointe par téléphone. Il nous est difficile de vérifier si l'employé a commis une erreur ou si le client a mal interprété ou mal compris les propos de la préposée. Mais l'intérêt de ce témoignage consiste plutôt à savoir dans quelles conditions une banque récupère un billet abîmé et jusqu'à quel degré de dégradation un billet sera-t-il repris?





Les billets légèrement endommagés peuvent passer à la machine, les plus abîmés doivent être déposés au guichet

"Au niveau des billets abimés, endommagés ou dont il manque un morceau, il est possible de les réintroduire dans le système bancaire, de préférence via les automates qui acceptent le dépôt de billets. Dans toutes les banques, ces automates sont paramétrés pour répondre aux normes de la Banque centrale européenne. Les machines font le tri entre les billets endommagés et ceux qui sont encore en bon état, qui peuvent continuer à circuler. Normalement un billet légèrement endommagé, passera sans problème", explique Rodolphe De Pierpont, porte-parole de Febelfin (Fédération belge du secteur financier).

Si le billet est trop endommagé, il est préférable de le déposer au guichet, conseille pour sa part la porte-parole de Belfius.

Le billet très abîmé qui a été remis au guichet est ensuite envoyé à la Banque nationale. C'est elle qui décidera si le billet est encore valide. Si c'est le cas, le compte en banque du client sera crédité du montant du billet. En général, ce processus dure quelques jours.





L'intouchable: le numéro unique du billet

Jusqu'à quel point de dégradation un billet abîmé peut-il être accepté par la banque? Sachez que vous pouvez ramener un billet déchiré, même complètement coupé en deux. "Vous pouvez le recoller et nous l’encaisserons", nous déclare le patron de l'agence où avait été Paul. Mais il y a une condition: si votre billet est en deux morceaux, vous devez les avoir gardés tous les deux. "Si vous avez perdu, une des deux parties, nous ne pourrons pas le prendre", ajoute le responsable de l'agence. Cependant, s'il manque une toute petite partie, le billet sera aussi accepté par la Banque nationale: "Si votre billet a perdu un coin, ce n’est pas un problème", rassure le chef de l'agence. En fait, l'élément le plus important est le numéro du billet. Il doit rester entier. "Le numéro unique présent sur le billet doit nécessairement apparaître dans sa totalité car c’est ce dernier qui permet de vérifier la validité de ce billet", précise Rodolphe De Pierpont.