Quelle est la condition pour pouvoir mettre un panneau d'interdiction de stationner devant chez soi?

"J’habite dans dans une petite rue tranquille où l’un de mes voisins, ne supportant pas que des gens se garent devant chez lui, a décidé de se créer un emplacement de parking fermé par des barrières. Il y a mis des dalles et a placé des panneaux d’interdiction de stationner. Tout ceci sans aucun avis de l’urbanisme. Est-il en droit de s’approprier une partie de l’espace public ? Et est-il en droit de créer son parking sans aucune demande ?", nous a demandé une personne via le bouton orange Alertez-nous. Nous avons relayé la question à Benoit Godart, porte-parole de l’institut Vias. Et sa réponse est sans équivoque: "Dès qu’il y a une entrée de garage, l’habitant a le droit d’apposer un panneau d'interdiction de stationner."

Le code de la route stipule qu’il est interdit de mettre un véhicule en stationnement "devant les accès carrossables des propriétés, à l’exception des véhicules dont le signe d’immatriculation est reproduit lisiblement sur ces accès". Autrement dit, si vous avez une allée qui mène à un garage ou une allée qui permet le stationnement d’un véhicule, vous pouvez y placer le fameux panneau d'interdiction de stationner (en vente libre dans des magasins et sur internet), pour autant que vous y ajoutiez votre numéro de plaque. Sinon, vous vous mettez également en infraction. Vous commettez un délit dès lors que vous stationnez devant cette entrée privée avec le risque de recevoir une amende de 58 euros minimum.

À l'inverse, si votre voisin indique qu'il est interdit de stationner devant chez lui pour se réserver une place sur la voie publique alors qu'il ne dispose pas d'un garage, vous pouvez contacter votre police de quartier pour qu'elle constate l'infraction.





Stationnement interdit, arrêt autorisé

Attention l’arrêt et le stationnement sont deux choses différentes. S’arrêter veut dire s’immobiliser pendant un certain temps pour embarquer ou débarquer des personnes ou des objets. Stationner devant un garage est défendu, mais s’arrêter ne l’est pas.