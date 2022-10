Boulanger à Lasne, Raphaël doit vendre son pain à 4€ pour survivre, celui du supermarché coûte 1.59€: "Voici la plus grande concurrence déloyale du marché belge"

Raphaël nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Boulanger depuis 30 ans, il subit les conséquences de la crise sur son commerce, où son pain avoisine les 4€. Vu le prix actuel de l'énergie et des matières premières, il n'a pas le choix. Pourtant, dans les rayons d'un supermarché, ce professionnel voit ce même pain à 1.59€. "Voici la plus grande concurrence déloyale du marché belge", estime-t-il.

Raphaël est artisan boulanger depuis 30 ans à Lasne. Il est gérant d'une boulangerie depuis dix ans où il prépare, avec son équipe, du pain et des pâtisseries avec passion et savoir-faire. Les derniers mois sont pourtant difficiles pour le secteur : "En tant qu'artisan, j'ai des craintes. Je suis sur une bombe à retardement au niveau de mes coûts énergétiques. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé", nous confie-t-il.

La hausse du prix de l'énergie et des matières premières se répercutent sur le prix de ses produits : "Le pain blanc de base de campagne de 800g qu'on fait chez nous, avec une farine locale, on tourne autour des 4€".

On est un secteur qui est vraiment touché par la crise énergétique actuellement

Cette période compliquée est amplifiée, selon lui, par les prix proposés par les grandes surfaces. Lors de ses courses au magasin Colruyt, Raphaël enrage de voir ce même pain blanc campagnard de 800g au prix de 1,59€. "On est face à cette concurrence alors qu'on est un secteur qui est vraiment touché par la crise énergétique actuellement", s'inquiète le boulanger.

Raphaël, qui est membre de la Fédération Passion Pâtisserie, voit l'impact du pain vendu en supermarché chez ses confrères : "Il y a quand même pas mal de boulangers qui mettent la clé sous le paillasson". Pour lui, il s'agit même de "concurrence déloyale" : il pointe du doigt le fossé concurrentiel qui existe entre les boulangeries et la grande distribution. "Il est une évidence pour le consommateur que l'artisan fait un produit de qualité. Mais aujourd'hui, le consommateur a un portefeuille moins rempli, et à la fin du mois, il doit manger. Les grandes surfaces se contentent de peu de marge, parce que c'est le volume qui compte".

Comment Colruyt produit-il du pain à ce prix ?



Pour vendre du pain aussi peu cher, Colruyt nous explique que les magasins suivent les prix de la concurrence. "Même si nous constatons une hausse de prix, elle n'est pas aussi brutale que celle que les boulangers indépendants doivent appliquer pour compenser l'explosion des coûts de production", justifie la porte-parole Nathalie Roisin.

Ce n'est pas le seul moyen de réduire les coûts de production. "Nous avons un avantage de taille : celui de disposer de notre propre boulangerie industrielle, totalement intégrée depuis janvier 2022", ajoute-t-elle.

En acquérant 100% des actions de Roelandt Group, Colruyt dit maitriser toute la chaîne de production : "Comme nous maîtrisons toute la filière - soit l'achat des matières premières, la production, mais aussi la logistique - nous pouvons nous concentrer sur les coûts inutiles et travailler encore plus à l'efficacité de la chaîne", explique Nathalie Roisin.

Une concurrence déloyale pour les artisans boulangers ? "C'est une colère que nous comprenons"

Confronté aux reproches de Raphaël, le groupe Colruyt a réagi : "C'est une colère que nous comprenons : la crise impacte tout le monde, y compris nos clients. Colruyt Group n'est pas sur une île et subit également de plein fouet les effets du conflit en Ukraine et de la période post-covid". Son président, Jef Colruyt, s'était d'ailleurs montré pessimiste lors d'une assemblée des actionnaires en septembre dernier. "La pression inflationniste entraîne une augmentation significative des coûts du groupe, l'effet attendu dépassant les 200 millions d'euros", annonce-t-il alors.

Pour la Fédération des Grandes Boulangeries Belges (FGBB), la vente du pain dans les grandes surfaces a son importance, malgré les petits prix. "Les supermarchés sont en guerre pour avoir le plus de marché. La vente du pain a un prix très bas attire les consommateurs", commente Kathou Wagemans, secrétaire générale.

Nous pensons qu’il y a de la place pour tout le monde sur le marché

En fixant ses prix sur ceux des autres grandes surfaces, Colruyt estime ne pas chercher à prendre la place de petits commerçants : "Nous ne considérons pas les boulangers indépendants comme des concurrents. Nous pensons qu’il y a de la place pour tout le monde sur le marché, les petits comme les grands acteurs, et chacun avec ses spécificités et spécialités", nous a répondu Nathalie Roisin.

La FGBB dit aussi "comprendre son sentiment", en référence à l'histoire de Raphaël. "Je pense que le petit boulanger offre aussi le service, le lien avec le client, il offre beaucoup d'autres choses. Il écoute les clients, offre une relation de confiance".

Des aliments moins chers : un risque nutritionnel pour le consommateur ?

Le contexte économique pousse beaucoup de ménages à choisir les prix les plus bas. Faut-il ainsi s'inquiéter, pour la santé de la population, de la consommation généralisée de pain de grandes surfaces ? "Le fait d'être plus serré au niveau du budget accroit le risque de déplacement vers des produits ultra transformés", met en garde le nutritionniste Nicolas Guggenbühl.

Bien évidemment, il y a des différences qualitatives. Mais le pain reste un aliment accessible

Selon lui cependant, les pains frais en grandes surfaces et ceux de boulangeries ne sont pas radicalement opposés : "Bien évidemment, il y a des différences qualitatives. Mais le pain reste un aliment accessible (d'un point de vue nutritionnel, NDLR). Le tout est d'éviter la farine raffinée. Entre le pain blanc ou pain complet, il faut avoir son quota de pain à base de farine complète", nuance le nutritionniste.

Nicolas Guggenbühl recommande malgré tout d'éviter le pain de mie industriel, moins intéressant que le pain au levain, d'un point de vue nutritionnel.