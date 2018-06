Rémy et Alexandre lancent une alternative originale aux sites de paris sportifs: "Les enjeux, c'est d'apporter du fun et resserrer les liens"

Quelques jours avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, Rémy, 36 ans, et son ami Alexandre, 32 ans, ont mis en place un site de paris sportifs, Paris-entre-amis.be. Mais une chose différencie ce site de toutes les plateformes habituelles: interdiction de jouer pour de l'argent. Non, ce site propose justement tout l'inverse et est destiné, avant tout, à renforcer les liens sociaux entre collègues, amis ou voisins.

"Tout est parti d'un discussion que j'ai eue avec mon ami, Alexandre, sur le succès des sites de paris sportifs en ligne. Et on s'est dit qu'il serait sympa d'avoir aussi une alternative sans argent. On a donc pensé à cette plateforme de paris entre amis où les gens pourraient parier ce qu'ils veulent, mais pas de l'argent", nous a confié Rémy.



Tondre le gazon des voisins ou offrir une tournée... de bisous

Travaillant dans un studio de création digitale, les deux hommes se sont rapidement dit qu'ils avaient les compétences nécessaires pour essayer de mettre leur projet en ligne, ce qu'ils ont fait quelques jours avant le début de la Coupe du monde de football. Et en une semaine, ils ont franchi le cap des 500 inscriptions. "Cela nous a même surpris au départ, car on n'a pas fait de promo autour de cela. Pour vous dire, on n'a même pas créé de page Facebook. Du coup, on imagine bien que cela continue après la Coupe du monde avec d'autres événements, comme des matchs de tennis ou autre. Ce n'est pas encore abouti, mais on va y travailler", ajoute Rémy.

Les gens jouent entre collègues, voisins et amis. L'objectif des créateurs du projet est de proposer quelque-chose de ludique et 100% gratuit. Eux-mêmes s'amusent de voir ce que les adhérents mettent en jeu. "On a vraiment pas mal de retours, avec parfois des échos très sympas. On a ainsi des gens qui proposent de tondre le gazon des voisins ou d'autres qui mettent en jeu des repas et cuisinent donc pour les autres. Il y a toutes sortes de services improvisés. Ce qui a retenu notre attention, c'est aussi des tournées de bisous. Bref, tout est permis", s'amusent-ils.