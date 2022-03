Richard victime d'un pirate en ligne: la police fédérale le prend pour un escroc... et le convoque

Richard est dépité. Le compte Facebook de ce Namurois a été piraté et la personne derrière en a profité pour escroquer une dame. Résultat, Richard a été convoqué à la police fédérale qui l'a pris pour un escroc.

Depuis deux mois, Richard n’a plus accès à son compte Facebook. Cet habitant de Namur nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous car il est victime d'un pirate sur la toile. Depuis, son bourreau lui réclame même une rançon pour qu'il puisse récupérer son identité numérique, son compte Facebook. "Il m'a directement envoyé un mail pour me dire que mon compte était piraté et que si je voulais le récupérer il fallait que je donne de l'argent", explique Richard.

Convocation à la police

Richard a le réflexe de signaler le pirate sur le réseau social et de porter plainte à la police dans la foulée. Malgré ces démarches, il ne récupère toujours pas son compte. "J'avais tous mes contacts, tous mes amis depuis 10 ans", regrette-t-il.

Le pirate va même aller plus loin. Il utilise ses données et soutire de l’argent à d’autres personnes. Il a mis en vente par exemple une friteuse à 23 euros pour soutirer 2.000 euros à une habitante d'Evere en région bruxelloise. Richard est ensuite contacté par un agent de la police judiciaire. "D'abord, j'ai été étonné. Et c'est là qu'on m'a dit qu'une dame d'Evere a porté plainte contre moi."

Grâce à sa plainte précédente, il parvient à prouver qu’il y a usurpation d’identité.

Faites appel à votre entourage numérique

Pour se protéger d'une mésaventure comme celle de Richard, plusieurs conseils: Ne pas ouvrir de liens suspects et vérifier les paramètres de votre compte. Olivier Bogaert est commissaire à la computer crime unit (police fédérale). Il informe: "Si on est victime d'une situation comme celle-là, évidemment avec une authentification à deux étapes, pas de problème. On recevra une notification. Je conseille de l'activer si ce n'est pas le cas."

Autre conseil, faire appel à son entourage: "Comptez sur les proches et les amis pour signaler que votre profil a été usurpé." Le procédé permet de multiplier les chances d'attirer l'attention du géant Facebook afin qu'il puisse agir.

Et si vous n’êtes toujours pas sûr de la sécurité de votre compte, vous pouvez vous rendre sur cette plateforme: Firefox Monitor. Elle vous permettra d’identifier si vous êtes victime d’une fuite de données.

En 10 ans, les plaintes pour les fraudes à l’identité ont augmenté de 54%, selon des chiffres de la police fédérale.