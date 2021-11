Robert, "comitard" d'un club aquariophile à Namur, se demande s'il doit vérifier les pass sanitaires: "Les débats s'enveniment"

Depuis le mois de mars 2020, toute une série de mesures et de règles sont tantôt ajoutées, tantôt supprimées. Pour le citoyen, c'est devenu très compliqué de s'y retrouver. Parmi les nombreuses questions qui arrivent quotidiennement à la rédaction de RTL info via le bouton orange Alertez-nous, il y a plusieurs liées, depuis le 1er novembre, au contrôle du pass sanitaire, appelé en Belgique Covid Safe Ticket (CST). Robert, "comitard" d'un petit club aquariophile, s'emmêle les pinceaux et les discussions vont bon train. "Nous ne trouvons pas d'informations claires quant à l'attitude à adopter au niveau du CST", nous a-t-il écrit.

"Les débats entre comitards s'enveniment"

Robert a 65 ans et habite la région namuroise. Sa passion, c'est l'aquariophilie. Il fait partie du comité du club SAW (Société Aquariophile de Wallonne) Namur. "Je suis membre depuis toujours, et depuis quelques années je fais partie du comité. Je m'occupe notamment de la trésorerie et du secrétariat", nous a-t-il confié.

Depuis quelques jours, les discussions sont animées entre les responsables du club. "Il y a ce genre de débats dans tous les clubs aquariophiles, je le sais. Et les débats s'enveniment: faut-il ou non contrôler le covid safe ticket des membres lors de nos réunions ?".

Robert fait le point: "En général nous ne recevons que nos membres (donc est-ce privé ou public ?) ; nous sommes moins de 50 à l'intérieur (donc normalement pas de CST) ; mais nous avons une buvette (et il semble que buvette, c'est horeca, donc CST). C'est le flou artistique, nous n'avons pas de fédération qui pourrait nous imposer une règle. Et je suppose qu'il y a un tas d'associations dans le même cas: 3x20, club de whist, club d'échec, comité de quartier…".

Il l'admet, parfois, "les débats entre comitards s'enveniment". Il n'est pas parvenu à obtenir des réponses de l'Aviq.

Pas de CST pour "les petites associations"

Nous avons contacté l'Aviq, l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité, qui est responsable de la mise en application des mesures. "Si les petites associations regroupent moins de 50 personnes (en intérieur), celles-ci ne doivent pas demander le CST", nous a-t-elle répondu.

Dans le doute, Robert avait déjà décidé d'imposer le contrôle du covid safe ticket pour la prochaine réunion. Il va peut-être changer d'avis, mais de toute façon, "je ne pense pas que ça posera beaucoup de problème, on a beaucoup de 50 ans et plus, donc tout le monde est vacciné".