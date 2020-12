C'est le grand jour pour les enfants. Saint-Nicolas a fait le tour des maisons durant la nuit et a garni les petits souliers de jouets et de bonbons. À cette occasion, nous nous sommes rendus dans une famille de Lierneux (Liège) où Baptiste, Capucine et Pauline étaient fous de joie au réveil. Âgés de 3, 5 et 7 ans, ils ont découverts les surprises laissées par le grand Saint. "Merci Saint-Nicolas !", se sont-ils exclamés avant de déballer leurs nombreux cadeaux. Pour Pauline, l'aînée de la famille, ce jour est d'autant plus important qu'elle fête également son anniversaire en ce 6 décembre.

