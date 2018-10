Le doute est levé: ce sanglier aperçu à Onhaye n'est pas mort de la peste porcine (vidéo)

Ce sanglier a été vu dans la forêt de Sommière près de Dinant, il y a quelques semaines. "Il avait l'air malade", selon un témoin. Heureusement, ce n'est pas le cas. Le SPW Nature et Forêts assure que l'animal est mort à cause d'un impact de balle.

Ce sanglier a été aperçu dans la forêt de Sommière près de Onhaye dans la province de Namur il y a quelques semaines. Selon des promeneurs qui l’ont croisé sur leur chemin, il semblait "hagard et malade". D'ailleurs, il ne s'enfuyait pas lorsqu'on s'approchait de lui. Ces mots ont de quoi inquiéter à cause de la peste porcine. Heureusement, le sanglier n'était pas infecté. "Le SPW Nature et Forêts avait été informé de la mort de ce sanglier", confirme le porte-parole Nicolas Yernaux. "On a retrouvé un éclat de balle, c’est ce qui a causé sa mort. Il n’a pas été tué sur le coup, ce qui explique qu’il a erré sur plusieurs kilomètres avant de mourir." La cause de la mort ne fait aucun doute. "Les autres cas pour lesquelles nous ne pouvons pas objectivement déterminer la cause du décès, des analyses très précises sont menées pour délimiter les zones de peste porcine."