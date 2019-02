Pierre "choqué" par un SDF qui dort dehors, couché sur une palette à Etterbeek: "Comme un chien"

La commune d'Etterbeek a identifié le sans abri qui viendrait tard le soir et repartirait tôt le matin. Les autorités locales rappellent qu'on ne peut toutefois contraindre un homme à passer la nuit dans un centre d'hébergement.

Pierre, révolté, "choqué" comme il se décrit lui-même, nous a signalé jeudi matin la présence d'un sans abri juste en face du CPAS d'Etterbeek en région bruxelloise. "Il dort sous un abri complètement ouvert (...) Encore ce matin, nous l'avons trouvé à dormir comme un chien, couché sur des palettes", nous a-t-il écrit via le bouton orange Alertez-nous, accompagnant son alerte d'une photo. Il nous a indiqué qu'une collègue s'était déjà rendue à deux reprises au CPAS pour prévenir de la situation mais que rien n'avait changé."

"Nous sommes choqués de voir cela dans un pays aussi riche que la Belgique et qui plus à Bruxelles qui est également la capitale de l'Europe! Nous sentant impuissants, nous avons décidé de nous adresser à vous afin de faire bouger les choses", a poursuivi Pierre.

Nous avons joint la commune. Celle-ci nous a assuré que le SDF avait été identifié et qu'un contact avait été pris. L'homme vient effectivement passer ses nuits derrière des palettes au fond de la rue en impasse dans laquelle se trouvent le CPAS et des commerces. Cependant, on ne peut pas contraindre un sans abri à passer ses nuits dans un centre d'hébergement, a rappelé la commune.

L'an passé, le bourgmestre d'Etterbeek avait émis un arrêté permettant de contraindre, avec l'aide de la police en cas de besoin, un SDF à se rendre dans un hébergement si la température descendait sous les -5°C. La mise en application de cet arrêté n'avait jamais été nécessaire.