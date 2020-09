On le craignait: le coronavirus et les mesures de "test obligatoire + quarantaine" compliquent la vie de tout le monde. C'est le cas à bpost également. Alain a contacté la rédaction de RTL INFO via le bouton orange Alertez-nous car il estime que l'entreprise laisse tomber ses clients.

"Depuis mercredi 23 septembre, une cinquantaine de facteurs sont en quarantaine à Dinant ! La distribution du courrier est donc depuis lors totalement interrompue pour les tournées de ces facteurs" affirmait Alain. "Pour les facteurs, normal qu'une quarantaine s'applique et que l'on se préoccupe de leur santé. Bon rétablissement à eux. Mais pour bpost, est-il normal de laisser ses clients plus d'une semaine sans le moindre courrier ? Pourquoi ne pas au minimum organiser des tournantes pour répartir les facteurs restants sur l'ensemble des tournées ?", interrogeait-il.

Bpost annonce un retour à la normal jeudi

Bpost nous a confirmé qu'une "quarantaine d'agents (et non facteurs) ont dû être testés suite à des cas positifs au centre de distribution de Dinant". Il s'agit d'une partie seulement des employés de ce centre, ceux qui couvrent les communes d'Yvoir et Profondeville.

C'est arrivé mercredi passé et "dès jeudi matin, vu le nombre d'absents, il n'y a pas eu de livraison de courriers, de colis ni de journaux", poursuit une porte-parole.

Heureusement, tous les agents testés n'étaient pas positifs. "On est toujours en effectif réduit, mais il y a beaucoup d'agents qui ont repris le travail et on a engagé des intérimaires". Actuellement, la distribution est assurée "au niveau des journaux, même s'il y a encore un peu de retard" ; "pour les colis, on distribue ceux du jour et on résorbe rapidement les retards".

Hélas, "pour le courrier", effectivement, "c'est toujours problématique car il y a des tournées, et c'est plus compliqué". Bpost espère "un retour à la normale dans les prochains jours, on espère à partir de jeudi".