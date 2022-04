Sa voiture est déplacée en urgence sur ordre des pompiers, Eric doit payer 235€ au dépanneur pour la récupérer: est-ce normal ?

Il y a quelques semaines, alors qu’il s’était parfaitement garé pour se rendre sur son lieu de travail, Éric a eu la mauvaise surprise en terminant sa journée de constater que son véhicule n’était plus là. En cause, un ordre de la police de dégager la voie pour un affaissement de la chaussée.

Éric a souhaité contacter la rédaction de RTL Info via le bouton orange Alertez-nous pour nous exposer son problème : "Je sors de mon travail à 18 heures et je constate que ma voiture n’est plus à sa place", explique cet habitant de la commune de Schaerbeek.

"On m’explique qu’il va y avoir des travaux et que ma voiture a donc été déplacée. L’ordre est venu des pompiers ou de la police, je ne sais pas très bien. Le problème que je dénonce, c’est que j’ai dû payer 235 euros pour récupérer mon véhicule chez le dépanneur. Pourquoi dois-je payer le dépannage de ma voiture alors que je ne suis pas en tort ?"

Différents types de dépannages

Da.Car, société spécialisée dans l’enlèvement de véhicules et qui a pris en charge le véhicule d’Éric, a voulu nous éclairer sur ce point. "Il y a des dépannages pour des véhicules accidentés, mal stationnés et, dans le cas qui nous préoccupe ici, des dépannages qu’on qualifie d’administratif", explique Guy Delfosse, membre de la société.

Un dépannage administratif peut, par exemple, avoir lieu lorsque la voiture est bien stationnée, mais dérange pendant votre absence, pour une intervention des secours ou de la police par exemple. Ou, comme dans le cas d’Éric, lorsque la voie doit être dégagée pour des raisons de sécurité.

"Pourtant, au moment où je suis arrivé à la police pour demander de quoi il en retournait, on m’a dit d’aller chercher ma voiture chez le dépanneur, et que je ne paierais rien. En arrivant, on m’a demandé de régler la facture tout de même ! Je suis retourné à la police et on m’a dit que la commune devrait normalement me rembourser, qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Après plusieurs mails et déjà quelques semaines de passées, toujours rien !", s’exclamait Éric.

La facture est pourtant bien aux frais de la commune, vous serez remboursés

"Dans les cas d’accidents et de mauvais stationnements, les frais de dépannages sont à régler par le propriétaire de la voiture. Dans le cas d’un dépannage administratif, le propriétaire du véhicule doit payer la facture, mais peut ensuite aller demander à être remboursé auprès de sa commune", certifie Guy Delfosse.

En moyenne, un dépannage va coûter environ 250 euros.

Nous recontactons Éric quelques jours plus tard, et effectivement son dépannage lui a été remboursé par sa commune. "Je viens d’apprendre par ma femme que nous avons reçu le remboursement. Tout est bien qui finit bien, la police avait finalement raison, la commune m'a remboursé", raconte-t-il.

Si le prix qu’a dû payer Éric était de 235 euros, il peut cependant varier selon plusieurs critères. "Le prix peut dépendre de la zone de police, de l’heure, du jour, mais aussi de la société et de son honnêteté", explique Morgan, moniteur d’auto-école. "En moyenne, il faut compter environ 250 euros pour un dépannage de ce type".