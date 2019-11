Son ordinateur tombe en panne, Mohamed ne parvient pas à réinstaller Office sur le nouveau: plongée dans les abysses des LICENCES de Microsoft

Le géant américain du logiciel n'a jamais été réputé pour être clair, simple et intuitif au niveau des versions de software. L'exemple de Mohamed est tout un symbole. Il ne pourra effectivement pas transférer Office de son ancien ordinateur vers son nouveau. A quelques années près, cependant, il aurait pu. Un "expert" de chez Microsoft nous explique pourquoi.

Microsoft est mondialement connu pour ses nombreux logiciels bureautiques, que nous utilisons depuis des dizaines d'années. Il y a bien entendu Windows qui, s'il a perdu la bataille du smartphone, reste très présent dans le monde des ordinateurs pour particuliers et entreprises.

Mais il y a aussi l'inévitable suite Office, qui comprend des logiciels très répandus dans le monde comme Word, Excel ou PowerPoint. Certes, les solutions alternatives et gratuites (OpenOffice, Google Docs, etc…) se sont multipliées ces dernières années, mais l'usage de la suite de logiciels bureautiques de Microsoft est encore bien ancré, notamment dans le monde du travail et de l'éducation. Et dès qu'il s'agit de partager ces fichiers, il faut une base logicielle commune…

L'ordinateur d'Assmaa tombe en panne un an après l'achat d'Office

Raison pour laquelle Mohammed a déboursé 149€ il y a "environ un an" pour acheter Office 2016 (qui inclut les logiciels Word, Exel et PowerPoint). "C'est pour ma femme Assmaa, elle a acheté Office car elle est étudiante, elle a besoin tout le temps de ces logiciels".

Tout s'est bien passé jusqu'à ce que "son Mac tombe en panne". Mohamed et sa femme essaient alors d'installer Office sur le nouveau PC, mais ça ne fonctionne pas. "On a téléphoné à Microsoft, deux fois, pour savoir si c'était possible de reporter le logiciel d'un ordinateur à un autre. Mais comme ça vient d'un Mac, apparemment, ils ne savent pas le transférer…"

Notre témoin de la région liégeoise trouve "complètement sidérant" qu'un logiciel acheté 149€ soit inutilisable si la machine sur lequel il est installé tombe en panne.

De nombreuses versions coexistent: quelles sont les différences ?

Microsoft a souvent été accusé de complexifier les choses en déclinant à l'infini les versions de ses nombreux logiciels. Si les choses ont tendance à se simplifier, il n'en demeure pas moins qu'il existe plusieurs versions d'Office disponibles actuellement (et encore, on ne parle que de celles destinées aux particuliers).

La version mise en avant par Microsoft est la plus rentable pour l'entreprise: Office 365, sous forme d'abonnement mensuel ou annuel. Vous payez pour utiliser des logiciels, pas pour les posséder, dans le modèle de Spotify ou Netflix. Il y a plus d'options, plus de logiciels, plus d'avantages (comme 1TB de stockage cloud OneDrive et une assistance) et des mises à jour constantes. Son prix ? 69€ par an (ou 99€ pour une famille comptant jusqu'à 6 comptes différents, chacun bénéficiant des mêmes avantages) :

C'est le rêve de Microsoft, et ça éliminerait les différences de versions si tout le monde y passait. Mais il y a encore de nombreuses personnes qui préfèrent acheter une licence, liée à un ordinateur. Actuellement, il est donc possible d'acheter Office 2019 Famille et Etudiant (149€, pas d'abonnement). Les logiciels sont moins nombreux (Word, Excel et PowerPoint), ne seront pas mis à jour vers de nouvelles versions. Mais si vous cherchez uniquement à utiliser ces trois logiciels, c'est suffisant. En un peu plus de deux ans, il est rentabilisé par rapport à un abonnement Office 365.

C'est ce qu'a fait Mohammed, s'offrant Office 2016 il y a quelques temps. Les conditions d'achat sont claires: une licence, pour une installation sur un PC ou un Mac. Mais si l'ordinateur est volé ou en panne, que faire ?

Les explications de Microsoft

Il a fallu quelques semaines avant que le service de communication de Microsoft Belgique nous trouve une réponse, fournie par "le Service de Niveau 3 de Microsoft". Rien que ça.

La problème de Mohamed et de sa femme, en réalité, c'est qu'ils ont acheté une version d'Office destinée aux ordinateurs d'Apple, aux Mac donc, qui ont une architecture différente. Dès lors, transférer une version d'Office pour Mac sur un PC, ça n'est pas possible.

Pour être complet dans nos explications, il convient de savoir que "ça dépend de la version d'Office", précise l'expert de Microsoft. "Si vous avez acheté Office 2011 ou Office 2016, ce sont des licences différentes pour les PC ou pour les Mac". Donc le client - comme la femme de Mohamed - achète en réalité Office 2011 ou 2016 pour Mac ou Office 2011 ou 2016 pour Windows. Pour ces versions, Microsoft considère que ce sont deux logiciels différents, et donc non transférables d'un Mac en panne vers un nouveau PC. "En revanche, d'un Mac à un Mac, ou d'un PC à un PC, ça fonctionne, mais il faut faire l'activation par téléphone".

Si Assmaa avait acheté Office 2019 pour PC ou Mac, elle aurait eu plus de chance, car depuis peu Microsoft ne fait plus la distinction entre les deux licences. "Le logiciel qui sera installé est différent, mais la licence est identique, donc on peut la transférer d'un Mac à un PC", toujours en utilisant la procédure spéciale d'activation, par téléphone.

Voilà l'explication au petit problème de nos témoins bruxellois. A quelques années près, il n'y en aurait pas eu.

Microsoft met à disposition un numéro gratuit pour activer les licences (si vous êtes éligibles pour le faire): 0800 40 758. Il y a un numéro belge classique donc payant: 02 401 26 50.