Sourde, Betty ne peut joindre le 1722 en cas d'intempéries: "Ras-le-bol"

"On en a ras-le-bol de nous oublier en permanence", nous écrit Betty via le bouton orange Alertez-nous. Cette Liégeoise est sourde et fait partie du MCS (Mouvement des Citoyens des personnes sourdes). Elle en a après les autorités du pays qui n'ont pas pensé aux personnes comme elle lorsque la météo se déchaine. Depuis 2017, le SPF intérieur a mis en place le numéro de téléphone 1722. En cas de tempête ou d'inondation et s'il n'y a pas de vie en danger, c'est à ce numéro que les pompiers peuvent être joints. "L’objectif du numéro 1722 est de désengorger les centrales d’urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est en danger. Le 1722 n'est pas un numéro d'urgence", expliquait les autorités au moment du lancement.

Le SPF intérieur doit penser en priorité aux personnes sourdes

Problème pour notre alerteuse Betty, le SPF Intérieur n'a toujours pas mis en place une solution adaptée pour les personnes qui souffrent de surdité. "Combien de fois , on doit leur dire que les appels d’urgence ne sont pas adaptés et accessibles pour les personnes sourdes. Le SPF intérieur doit penser en priorité aux personnes sourdes qui ne savent pas téléphoner, à leur droit d’accessibilité", exprime Betty qui ajoute que "si on met ce numéro , c’est pour tout le public. On les informe et on les prévient pour les rassurer qu’il existe ce numéro de téléphone. Pourquoi ne pas rassurer les personnes sourdes? On a le droit aussi d’avoir cette prévention rassurante. Pour nous, cela s’appelle une prévention angoissante."

Une situation d'autant plus incompréhensible pour Betty qu'il existe déjà des solutions ciblées pour les appels d'urgence: l'application '112 BE' mais aussi un système par SMS. Deux possibilités qui permettent aux sourds, malentendants et personnes atteintes d'un trouble de l'élocution de joindre les services de secours en urgence.

Une solution sur le point d'être trouvée

Alors pourquoi rien pour le numéro spécial 1722? Alain Délire du service communication de la Direction générale Sécurité (SPF Intérieur) confirme que "s’agissant d’un n° de téléphone et non d’un moyen de communication numérique, il n’y a pas d’alternative directement liée au numéro 1722 pour les malentendants. Comme c’est déjà le cas pour l’app 112 BE, qui offre une fonction 'chat' ". Et d'ajouter: "Cependant, d’ici peu, un guichet électronique (1722.be) sera mis en activité sur l’ensemble du pays. Il constituera une alternative pour les malentendants. Par exemple, si leur cave est inondée ou qu’il y a d’importants dégâts à la toiture de leur habitation."

Le guichet électronique 1722.be sera donc une alternative numérique au numéro de téléphone 1722 pour l’ensemble du territoire belge. Il permettra à tout citoyen disposant d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur et d'une connexion internet de soumettre rapidement une demande d'intervention aux pompiers par la voie électronique, en cas de tempêtes ou d’inondations.

Le guichet électronique 1722.be devrait être bientôt opérationnel. "Nous y travaillons d’arrache-pied", précise-t-on au SPF Intérieur.