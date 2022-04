Steve pense "suffoquer" à cause des voitures "qui roulent au rouge": le mazout de chauffage représente-t-il un risque pour la santé?

Rouler au mazout de chauffage, "au rouge", bien moins cher que le diesel, est une vieille pratique, mais toujours aussi illégale. Et Steve, père de deux enfants, en est persuadé : c'est l'odeur du "diesel rouge" qui les fait suffoquer tous les matins sur le chemin de l'école. Mais quel impact ce carburant interdit dans les voitures peut avoir sur sa santé ou sur l'environnement ?

Conduire ses enfants à l'école est devenu un calvaire quotidien pour Steve. Sans voiture, il a l'habitude de passer, avec ses deux petites filles, dans la même rue fort fréquentée de La Louvière. Cette tâche devient pourtant très désagréable pour cette petite famille, raison pour laquelle il nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous : "L'air est irrespirable le matin". Selon lui, un grand nombre d'automobilistes rouleraient "au rouge", c’est-à-dire au mazout de chauffage.

Difficile pour lui d'entendre tous les matins sa fille Miley répéter "papa, ça pue !", le long du chemin de l'école, "elle respire mal, elle combat" nous dit-il. Pour lui aussi, cette odeur est difficile à supporter : "J'ai des problèmes de souffle, j'ai encore plus de mal à respirer. L'odeur est forte et insoutenable. Franchement, c'est catastrophique".

Je crois que c'est tout le village qui roule comme ça

Steve en est persuadé, la faute est au diesel rouge, utilisé par les automobilistes pour payer moins cher : "Je reconnais une voiture qui fume normalement et une voiture qui fume au rouge. Je crois que c'est tout le village qui roule comme ça".

Ce trentenaire est aujourd'hui inquiet pour la santé de ses enfants, ainsi que la sienne : "Moi-même, j'ai eu une opération à cœur ouvert, j'ai eu douze trous dans le cœur, je respire mal, donc bien sûr que j'ai peur pour ma santé, et surtout celle de mes enfants". Il craint de finir "à l'hôpital dans cinq ans, sous des machines".

Pour faire face à ce problème, Steve a trouvé une solution : "On va aller à Charleroi, il y a une armurerie, on va acheter des masques, comme des masques à gaz, mais discrets quand même".

Quelle différence entre le diesel et le mazout de chauffage ?

Le mazout de chauffage et le diesel ordinaires sont, à peu de chose près, le même gazole. "Stricto sensu, ça sort de la même colonne de cracking de raffinage", explique Olivier Neyrinck, directeur Technique de la Brafco, la fédération belge des négociants en combustibles et carburants. La différence la plus importante à retenir, est que le mazout de chauffage est complètement interdit pour le roulage, et "il est coloré en rouge selon le code SY124, cela permet à la douane de faire la différence et de verbaliser". C'est la raison pour laquelle on parle de "rouler au rouge".

Comme on l'imagine, le diesel rouge est illégal pour une raison fiscale. Le prix du diesel ordinaire a un taux de taxes et accises bien supérieur au mazout de chauffage, ce qui le rend bien plus cher. Cela motive les fraudeurs à choisir ce gazole à un prix dérisoire.

Dans leurs compositions, ces carburants sont tout de même légèrement différents. Le diesel ordinaire contient certains additifs qui permettent d'améliorer les performances du moteur, ce qui n'est pas le cas du diesel rouge. Ce dernier a aussi une teneur en souffre cinq fois plus importante. Cela peut d'ailleurs encrasser le moteur dans le long terme, une raison de plus de ne pas céder à la tentation.

Ces deux carburants sont d'ailleurs si similaires, qu'ils n'ont presque pas de différence dans leur impact environnemental, ou sur la santé. Steve a donc de quoi être rassuré. Le mazout de chauffage n'a normalement pas d'odeur particulière par rapport au diesel, ce qui voudrait dire que c'est un autre type de gaz qui fait suffoquer ce père et ses enfants tous les matins.

Quels sont les risques pour les fraudeurs ?

Rouler au rouge peut être tentant pour de nombreux automobilistes. En 2021, les douaniers avaient constaté deux fois plus de fraudes. Ils indiquent que 1807 chauffeurs avaient reçu une amende pour avoir "roulé au rouge". "En 2021, il y a eu une augmentation conséquente, aussi en comparaison avec les années pré-pandémie" confirme le porte-parole du SPF Finances, Francis Adyns. Et le nombre de fraudeurs ne risque pas de baisser, étant donné le prix du diesel actuel, lié à la crise ukrainienne.

Les automobilistes qui décideraient de frauder de la sorte s'exposent à une amende allant de 500€ à 5000€ en cas de récidive. Il convient d'ajouter que ce colorant rouge est particulièrement tenace, et sera détecté par les douaniers, même si le mazout de chauffage n'est pas utilisé au moment du contrôle.

Il y a cependant une exception : les tracteurs agricoles ou forestiers, qui portent une plaque commençant par une lettre G, sont autorisés à circuler au rouge. Les agriculteurs doivent donc introduire une demande pour bénéficier de cette exonération fiscale.