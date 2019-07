Stupéfaction pour Pauline: elle croise un cycliste... sur le ring de Bruxelles

Pauline circulait tranquillement à bord d'une voiture sur le ring de Bruxelles ce samedi lorsqu'elle a aperçu une situation qui l'a complètement prise de court. "Il y a un cycliste sur le ring à hauteur de Hoeilaart!", nous a-t-elle envoyé via le bouton orange Alertez-nous, avec une photo:





Il y a près d'un mois, c'était une trottinette électrique qui avait été aperçue dans un tunnel de Bruxelles. Vu la situation, nous avons considéré qu'un petit rappel de sécurité pouvait être utile. Pour cela, nous avons formulé le numéro de Benoit Godart, le célèbre spécialiste en sécurité routière et porte-parole de l'institut VIAS.



"Le vélo est évidemment interdit sur l'autoroute. C'est interdit et dangereux! Ça n'a aucun sens qu'un cycliste s'y trouve. C'est comme cette trottinette dans le tunnel", réagit d'emblée Benoit Godart. "Premièrement, les automobilistes qui passent risquent d'être déstabilisés et de heurter le vélo. Deuxièmement, même pour le cycliste lui-même, ça ne doit pas être agréable d'avoir des véhicules qui passent à très vive allure juste à côté de lui. Même sans le toucher, une voiture qui le frôle pourrait le déséquilibrer et provoquer sa chute. Et une chute à cet endroit peut avoir des conséquences graves", ajoute-t-il.



Si le cycliste était tombé sur un policier, il aurait bien risquer d'être sanctionné avec une amende. "Il me semble qu'il s'agit d'une infraction du premier degré, car il ne met pas directement en danger la vie d'autrui. Donc cela correspondrait à une amende de 58€", confie Benoit Godart.





Une partie qui n'est pas une "autoroute"



Précisons que la photo a été prise à Hoeilaart, sur un tronçon limité à 90 km/h. Le ring de Bruxelles est considéré comme un axe autoroutier, sauf entre Waterloo et Tervuren. Cette partie du ring est classée comme "route pour automobiles". Au même titre qu'une autoroute, ce classement implique que seuls des véhicules motorisés suffisamment rapides peuvent circuler sur ce type de route.