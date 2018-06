Naya, Clément, Liam,...: voici les plus jeunes supporters des Diables Rouges

Vous avez été des centaines de milliers, sans doute même des millions à encourager les Diables Rouges hier soir aux quatre coins du pays à l'occasion de leur première rencontre dans la Coupe du monde de football 2018 qui a débuté jeudi dernier. Certains se retrouvaient entre amis devant un grand écran à l'extérieur, d'autres dans un café, d'autres encore se rassemblaient en famille devant leur poste de télévision. Et parmi les supporters, certains sont très jeunes. Comme Liam, âgé de deux ans, qui, habillé aux couleurs de la Belgique, est allé faire la fête avec ses petits copains de la crèche. "'Allez la Beillique', comme il dit si bien!", nous a écrit sa maman Laurie en nous envoyant sa photo via le bouton orange Alertez-nous.



Naya, 2 ans, supporte aussi les Diables. "Elle ne joue pas encore au foot mais pourquoi pas plus tard ... Elle aime tous les joueurs et adore regarder les matchs", explique Muriel, sa maman.



Clément, quelques mois, a vu son premier match avec son cousin Gauthier et son papa Mathieu.



Le petit Adrien a fêté le goal de Romelu Lukaku dans les bras de son papa.



Deux petits diables, fans de football de 2 ans et 3 ans et pourtant déjà pleins d'ambitions footballistiques