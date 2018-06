Supporters des Diables Rouges: "Diego rêve de devenir professionnel, comme son idole Eden Hazard"

Les Diables Rouges sont arrivés en Russie mercredi, à la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2018. La Belgique débute son tournoi le lundi 18 juin à Sotchi (17h00) contre le Panama. Ensuite, les Diables Rouges rencontreront les deux autres équipes du Groupe G à savoir la Tunisie (le 23 juin au stade du Spartak de Moscou 14h00) et l'Angleterre (le 28 juin à Kaliningrad 20h00).

En attendant, les supporters se préparent pour "pousser" l'équipe nationale depuis la Belgique.

"Je souhaiterais partager la joie de mon petit loulou après avoir assisté hier au match des Diables Rouges. C'était son premier match au stade et voir la magie dans ses yeux était énorme pour nous. Diego a 8 ans. Son joueur préféré est Eden Hazard, il trouve que c'est le meilleur joueur au monde, mais il adore aussi Lukaku et Courtois. Diego joue au foot, depuis 3 ans déjà, au Rfc Somzee, en tant qu'attaquant. Il passe en U9 la prochaine saison. Et il adore ça... Il rêve de devenir joueur professionnel comme son idole"