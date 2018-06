Supporters des Diables Rouges: ils sont TOUS PRÊTS (photos)

L'entrée des Diables Rouges dans la Coupe du Monde 2018 n'est plus qu'une question d'heures et à mesure que s'approche l'heure de la rencontre contre le Panama, 17 heures, vos photos, envoyées via le bouton orange Alertez-nous, nous arrivent de plus en plus. Nous les utilisons pour illustrer notre page d'accueil depuis une semaine et nous en publions quelques-unes dans cet article. Malheureusement, il ne nous sera pas possible de toutes les diffuser car nous en recevons un trop grand nombre. Merci pour vos sourires et la bonne humeur qui transpirent de tous ces clichés.

L'école des Fougères de Montigny-le-Tilleul: tous ensemble pour supporter les Diables Rouges !

Entre cousins et cousines on est prêts! Allez nos Diables !

Nathan et Lucas, plus jamais aussi prêts pour soutenir les Diables Rouges

Mon fils est prêt pour le mondial. Allez "MERTENS le 14" comme il dit! Nous habitons Lobbes



Mon fils Ibrahim. Un grand fan des diables et surtout d'Eden hazard. À fond derrière eux. Il a 7 ans mais les suit depuis 2 ans. On a été voir plein de matchs



Les ouvriers communaux de Chaudfontaine sont prêts pour le match de ce soir !



Nos meilleurs supporters prêts pour le premier match de nos Diables Rouges



Même le chien est fan de nos Diables



Même au Maroc on supporte les Diables #allinred Julien&Duch



Nos plus grand supporters de l'asbl d'éducation canine du Pays blanc





Noé, Roméo, Mia sont prêts pour la Coupe du Monde, allez les Diables!



DES SUPPORTRICES DE GANSHOREN



Inaya, 2 ans et demi. un vrai petit Diable. Nous habitons Libramont Chevigny