Supporters des Diables Rouges: Rayane, 3 ans et demi, a bricolé son attirail de supporter à l'école

Deux matchs, deux victoires pour les Diables Rouges à l’approche du dernier match de qualification pour les huitièmes de finale. Après avoir vaincu le Panama (3-0) et la Tunisie (5-2), la sélection de Roberto Martinez s’apprête à affronter l’Angleterre jeudi à 20 heures, au stade de Kaliningrad.



Après avoir vibré avec les Diables, les supporters s’apprêtent, plus que jamais, à soutenir leur équipe en affichant fièrement les couleurs de la Belgique. Parmi eux, un petit bruxellois, Rayane, trois ans et demi. Le voici avec sa couronne, "bricolée à l'école avec son institutrice".