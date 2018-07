À quelques heures de Brésil – Belgique, les enfants aussi se préparent au match de la décennie pour notre équipe nationale.

Voici les photos que Sylvia de Châtelineau nous a envoyées. "Tiago et Nora, 6 ans et 5 ans, sont fans de Lukaku mais Tiago préfère le gardien car il est gardien de but lui-même", nous écrit-elle. Une petite pensée pour eux qui regarderont le match sans leur papa, "policier qui fait le service d'ordre à La Louvière pendant la Coupe du Monde".