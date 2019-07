Toby, musicien de rue, a vécu un moment PHÉNOMÉNAL à Anvers (vidéo)

"Je suis musicien de rue et quelque chose d'unique m'est arrivé le week-end dernier", débute Toby Jacobs via le bouton orange Alertez-nous avant de nous livrer plus de détails...



Vendredi soir, le pianiste de 29 ans joue du piano dans le Meir, la plus importante rue commerçante de la ville flamande. Il est déjà 22 heures. Cela fait plus d'une heure qu'il a commencé. Il compte donc s'arrêter dans quelques minutes afin de respecter la réglementation de la ville et de permettre à d'autres artistes de se produire dans la même rue.



Au même moment, plusieurs touristes hollandais passent dans la rue. Le groupe très festif s'arrête pour l'écouter. Plusieurs garçons commencent à entonner un chant, en reconnaissant la mélodie jouée par Toby. Cet élan provoque un véritable mouvement dans la ruelle. De nombreux passants rejoignent le noyau agglutiné autour du pianiste pendant que d'autres filment la scène étonnante. "C'est incroyable", s'exclame une touriste américaine qui immortalise la scène depuis la fenêtre d'un appartement.



"Le groupe a commencé à chanter avec moi et soudainement toute la rue chantait ensemble. À la fin, environ 200 personnes chantaient. C'était phénoménal", nous explique le musicien qui a commencé le piano à 17 ans.



Après le premier morceau, les Hollandais, qui comptent bien faire la fête, veulent continuer à chanter. Ils demandent à l'Anversois d'interpréter d'autres chansons. L'homme, qui prend plaisir à se produire dans la rue depuis plus de 9 ans, accepte de prolonger ce moment magique.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Toby s'est produit sur une des scènes de Tomorrowland l'an dernier lors d'un hommage à Avicii, l'artiste suédois décédé en avril 2018. Le pianiste et guitariste joue souvent lors d'événements privés. Mais la sensation que lui procure "la rue" est tout autre. "Il y une réaction instinctive. Quand on joue quelque chose que les gens aiment, ils s'arrêtent et regardent. C'est une réaction immédiate qui est gratifiante", confie-t-il.







Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Les touristes et habitants du quartier qui ont filmé cet échange ont envoyé les images à Toby, lui permettant ainsi de garder un souvenir de ce jour qui restera gravé dans sa mémoire.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

---