Transports en commun bondés à l'heure de pointe: "On ferme les bars à Bruxelles mais les transports en commun sont remplis"

Trois navetteurs rapportaient ce lundi matin des transports en commun bien remplis à l'heure de pointe. "Petit visuel du métro Elisabeth et du métro à Art-Loi à 7h. C’est la même chose tous les jours!", témoignait un usager de la STIB. Le passager d'un train déplorait lui un manque d'aération alors que celle-ci est conseillée : "On parle de ventiler, ventiler, ventiler mais dans les transports en commun BOURRES, les fenêtres sont fermées", écrivait-il. Quant à Valérie, elle s'interrogeait sur la différence faite entre bars et transports en commun: "Navetteur du lundi. On ferme les bars à Bruxelles mais les transports en commun sont remplis. Chercher la logique", se demandait-elle.