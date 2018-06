Trois chameaux filmés dans un enclos minuscule à Braine-le-Comte: Alexandre Bouglione se défend (vidéo)

Claude a pressé notre bouton orange Alertez-nous après avoir vu une vidéo qui circule sur Facebook. Il se joint à l'auteur de la vidéo pour dénoncer ce qu'ils estiment être de la maltraitance d'animaux. Alexandre Bouglione, lui, pousse un coup de gueule contre ces défenseurs des animaux qui vont, accuse-t-il, jusqu'à manipuler les images pour servir leur cause et salir sa réputation. Deux visions opposées qu'on ne réconciliera pas. Mais que dit la loi?

Le 17 mai dernier, alors que le Cirque Alexandre Bouglione était de passage sur la Grand Place de Braine-le-Comte dans le Hainaut, un passant a filmé cette scène avant de poster la vidéo sur Facebook. On y voit trois chameaux, dont un juvénile, enfermés dans un enclos d'une dizaine de mètre carrés à même le béton de la place, tournant en rond et blatérant.

"Que dire devant ces images? La Belgique se gargarise d'être le premier pays à interdire bon nombre de pratiques horribles sur les animaux (et c'est un bon début) et pourtant, voilà ce que je découvre sur la Grand Place de Braine-le-Comte en allant à la commune. 3 chameaux, sans eau, sans foin, dans un enclot ridicule et des cris qui personnellement me font mal au cœur", explique l'auteur de la vidéo, Florent Cantillon, sur Facebook. Il appelle ensuite la commune à faire "le nécessaire pour virer ce 'cirque' au plus vite" et y va du slogan : "Non aux animaux dans les cirques".





Plus aucun animal non-domestiqué dans les cirques en Belgique



Il faut pourtant savoir que la détention d'animaux sauvages dans les cirques a connu récemment en Belgique un frein important. Une loi datant de décembre 2013 et appliquée dès mars 2014 interdit à tout cirque qui passe par notre pays de détenir des animaux sauvages. Les fauves (lions, tigres, …) sont concernés, tout comme les éléphants.





Le chameau est domestiqué donc accepté



Cependant, une liste des animaux encore autorisés à être détenus et se produire dans les cirques a été émise. Elle ne comprend que des animaux dits "domestiqués". Les chiens, les chats, les furets, les lapins, les chevaux, les poneys, les ânes, les pigeons et les animaux de ferme (bovins, porcs, moutons, chèvres, gallinacés, oies, canards) s'y trouvent. Mais à côté de ces animaux "de chez nous", des espèces plus exotiques sont toujours autorisées car elles sont domestiquées. Cela comprend les perroquets, les lamas, les buffles indiens, mais aussi les dromadaires et les chameaux. Ceux-ci sont en effet aussi dociles et domesticables qu'un cheval.



Le Cirque Bouglione a donc le droit d'en posséder et de les utiliser dans ses tours. Cependant, il existe des conditions de détention minimales à observer.





Condition: un enclos extérieur de 100 m² par chameau avec 50m² de verdure ou litière



Pour les chameaux, leur enclos intérieur doit faire au moins 15 m² par animal et être entièrement couvert de paille ou de foin. L'enclos extérieur, lui, doit faire au moins 100 m² par animal et être fait d'un sol naturel ou couvert d'une épaisse couche de litière sur au moins 50m² par animal. De plus, du fourrage doit être disponible en permanence.





La situation filmée était temporaire : leur enclos était en cours de nettoyage



À la lecture de la loi, on se dit que la scène enfreint celle-ci. Mais il n'en est rien, les chameaux ne sont pas restés longtemps à cette place assure Bouglione. La vidéo a été tournée alors que les équipes du cirque procédaient au nettoyage de leur enclos, explique-t-il. Cette situation n'était donc que temporaire, comme l'explique Maxime Daye, le bourgmestre de Braine-le-Comte, qui a répondu aux critiques de Florent Cantillon sur Facebook, cette photo à l'appui :

"Les enclos sont nettoyés quotidiennement. Les conditions sont "conformes". Après, chacun a son avis et a droit à son avis au sujet des cirques et des animaux au sein des cirques. Gaia a publié de nombreux articles à ce sujet, les chameaux sont tolérés et, jusqu'à preuve du contraire, Alexandre Bouglione respecte toutes les législations / conditions en la matière", explique le bourgmestre.





Un autre enclos extérieur

A y regarder de plus près, les 300 m² qui devraient théoriquement être à disposition des chameaux ne sont cependant pas là. Mais il ne s'agissait que d'un enclos temporaire. A Braine-le-Comte, les chameaux ont disposé d'un deuxième enclos, visible sur la photo ci-dessous également publiée sur Facebook.









"C'est facile de manipuler l'image"



Contacté par RTLinfo.be, Alexandre Bouglione se dit exaspéré par cette vague de contestation des animaux dans les cirques et les méthodes utilisées pour déformer la vérité. "Ils sont venus quand on déchargeait ou changeait les animaux. Ils choisissent les 30 minutes sur la journée où il n'y a rien dans l'enclos. C'est facile de manipuler l'image. La vérité, c'est que quand on arrive dans une ville, on s'occupe d'abord de nos animaux avant même de monter le chapiteau."

On est critiqués, mais pensez aux poneys qui tournent en rond dans les manèges, aux vaches qui n'ont parfois que 2 mètres carré dans les élevages, au grand chien enfermé dans un petit appartement, aux poissons rouges dans des aquariums ou aux animaux dans les zoos. Une prison c'est une prison

Quant à la législation belge, il la connait et l'applique au maximum de ses possibilités. La taille des enclos des chameaux? Ils la respectent "quand on peut. Parfois on la double parce qu'il y a la place disponible, parfois, comme à Braine-le-Comte, ils ont 100 m²."



Alexandre Bouglione estime faire au mieux pour ses animaux et veut remettre les choses en perspective: "La Belgique a légiféré et on a respecté la loi. On n'a plus que 5 poneys et 3 chameaux, dont un bébé (né il y a à peine 3 mois et demi, voir ci-dessous). On est critiqués, mais pensez aux poneys qui tournent en rond dans les manèges, aux vaches qui n'ont parfois que 2 mètres carré dans les élevages, au grand chien enfermé dans un petit appartement, aux poissons rouges dans des aquariums ou aux animaux dans les zoos. Une prison c'est une prison. Si on veut interdire les animaux, alors interdisons-les partout. Interdisons les zoos, les manèges, les courses hippiques, les aquariums... C'est du n'importe quoi!"