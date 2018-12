Un boîtier Voo l'empêche de dormir: "Je leur ai dit que sans action RAPIDE de leur part, un avocat se chargerait de l’affaire"

Le bruit incessant d'un boîtier de Voo installé devant chez elle. Après plusieurs appels à l'opérateur télécom, l'installation a enfin été modifiée.

Peggy affirme mal dormir depuis plusieurs mois à son domicile de Lobbes dans le Hainaut. Le stress? Des insomnies? Non, un boîtier de Voo installé dans sa rue, accusait-elle. Elle avait appelé à plusieurs reprises l'opérateur télécom. Mais rien ne bougeait, déplorait-elle dans son témoignage envoyé via notre bouton orange Alertez-nous et accompagné d'une vidéo sur laquelle, effectivement, on entend un bruit continu insupportable (entendre ci-dessus). "Un technicien est passé au mois de juin, mais il a dit qu’il ne pouvait pas remplacer le boîtier avant le mondial." Et après la coupe du monde de football, rien… Finalement, après plusieurs mois d'attente, le boîtier a été remplacé. Une évolution positive peut-être pas étrangère à l'évocation de l'intervention d'un avocat: "J’ai clairement exprimé mon mécontentement, et je leur ai dit que sans action RAPIDE de leur part, un avocat se chargerait de l’affaire." Quelques jours plus tard, le boîtier a été changé.

Enfin, une bonne nuit de sommeil ? Non! Un bruit persistait. Le nouveau boîtier? Non, le luminaire! "C’était deux bruits combinés qui nous assourdissaient. J’ai fait appel à la commune. Ils ont promis d’agir rapidement", nous a rapporté Peggy. Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, le cauchemar continue.