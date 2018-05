Un bruit assourdissant inquiète de nombreux Bruxellois: "Tout l'appartement a vibré!"

De nombreux habitants de Bruxelles ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce dimanche matin après avoir entendu un bruit, décrit comme "assourdissant". "Je viens d'entendre une détonation incroyablement forte à Anderlecht. C'était quoi?", nous a écrit Vasilios. "Deux grosses explosions viennent d'être entendues à Auderghem. Je pensais d'abord à un orage, mais le ciel est bien bleu et dégagé. Et maintenant, 5 minutes après, j'entends une sirène. Un pur hasard?", nous a demandé Coralie vers 9h45. "Deux énormes éclats sur Ixelles. Bâtiments effondrés ou tonnerre des plus retentissants?", s'est interrogée Natacha. "Tout l'appartement a vibré!", nous a décrit Luna, d'Ixelles. Des témoignages similaires nous ont aussi été envoyés d'Etterbeek et de Molenbeek.



Depuis notre rédaction, à Schaerbeek/Evere, nous avons observé un éclair qui a traversé le ciel bruxellois. Par sécurité, nous avons contacté l'Institut Royal Météorologique (IRM). Les météorologues confirment qu'il y a bien eu un éclair dans la région vers 9h30-9h45. En outre, l'IRM a lancé un avertissement pour des orages qui vont traverser la Belgique ce dimanche.



Certains témoins ne s'y sont d'ailleurs pas laissés tromper, comme Agnès. "Purée! L'orage qu'il y a eu sur Anderlecht! C'était comme une explosion. J'ai été saisie et m'a fille a été réveillée par ce gros tonnerre. Elle m'a dit 'Tu as fait tomber quoi?!'", nous a-t-elle confié.