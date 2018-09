Violent RAPT à Seraing: Lucie et un "commando" de 6 individus enlèvent son bébé chez Steven, le père, en pleine nuit

Accompagnée de six personnes, Lucie, mère d'une petite fille de 6 mois, Zoé, a pénétré dans le domicile de son ancien compagnon, Steven, à Seraing. L'objectif du commando qui a agi dans la nuit du 14 au 15 septembre était récupérer l'enfant que la mère avait confié au père. Parce qu'elle ne se sentait plus capable de s'en occuper, a affirmé la mère de Steven que nous avons joint par téléphone: "Elle avait demandé à Steven de s’occuper de Zoé parce qu’elle n’avait plus les moyens de subvenir à ses besoins. Son frigo était toujours vide, elle était incapable de subvenir aux besoins de la petite. Mais ensuite, Lucie a voulu récupéré sa fille. Mon fils lui a dit non."

La bande a fait usage de violence, assénant des coups à Steven, à sa nouvelle compagne Cindy et à un ami, Florian, qui dormait dans le salon. "Steven a fini le visage en sang, le tibia fracturé. Cindy, sa compagne, a aussi pris des coups et Florian, leur ami, a le bras cassé", a rapporté la mère de Steven.

Dès le départ des agresseurs, les victimes ont appelé les secours et la police. Renseigné par Steven, les forces de l'ordre ont rapidement gagné le domicile de Lucie et y ont retrouvé le bébé. Celui-ci a été remis au père alors que la mère était placée en détention, a confirmé le parquet de Liège. Ses acolytes n'ont pas encore été interpellés, a ajouté le parquet.

Actuellement, Lucie est toujours en prison. Ses victimes sont libres mais enfermées dans leur peur: "Mon fils et sa compagne ont peur. Steven a fini le visage en sang. Ils dorment chez moi depuis une semaine, ils n’osent plus rentrer chez eux", nous a raconté la mère de Steven.