Un kangourou se balade entre Malmedy et Waimes depuis une dizaine de jours: "Il va et vient, c’est compliqué pour l’attraper"

"Un kangourou se promène à Malmedy", a indiqué Sarah via le bouton orange Alertez-nous. Vidéo à l’appui, notre témoin espère que l’animal sera vite "ramené d’où il vient".

Les services de police de Malmedy confirment la présence du mammifère qui évolue entre cette commune et Waimes notamment, en province de Liège et qualifient la chose, non sans humour, de "fait d’hiver attractif de ce printemps pourri".

D’après la maison de police de Waimes, le kangourou a été aperçu pour la première fois il y a une dizaine de jours. Son propriétaire, un particulier, a été identifié. L’animal (qui n’est pas soumis à un permis d’exploitation) s’est échappé de son enclos.

L'animal ne nous attend pas

Le mammifère ne pose aucun problème particulier mais il est difficile de le localiser. "Les riverains nous appellent mais une fois qu’on arrive il n’est plus là, l’animal ne nous attend pas", indique notre interlocuteur des services de police de Waimes. Son propriétaire fait également son possible pour le récupérer.

Les autorités attendent donc d’avoir un peu de chance : "Il va et vient, c’est compliqué pour l’attraper mais il va finir par faire une erreur". Aucun dégât n’a pour l’instant été rapporté et les forces de l’ordre précisent qu’il "n’appartient pas à la police de faire des battues ou une chasse, sauf si c’est un problème d’ordre public". Ce qui n’a pas l’air d’être le cas.