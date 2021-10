Un voyage scolaire à 2.000 euros dans une école namuroise: est-ce obligatoire?

Une école namuroise souhaitait organiser un voyage scolaire à New York. Problème pour certains parents, le prix annoncé: environ 2.000 euros. Un budget jugé excessif par des parents d'élèves. Résultat, le voyage a été annulé.

Philippe (prénom d'emprunt), un papa de la province de Namur, nous a contactés via le bouton orange Alertez-Nous car il souhaite nous faire part de "son incompréhension". En cause, le coût d'un voyage scolaire organisé par l'Athénée Royal de Namur. Ce papa d'une famille recomposée se dit "révolté" par la destination de ce voyage, New York, mais surtout par le montant, soit 2.000 euros pour 5 nuits et 6 jours. "C'est totalement irréfléchi et inadapté (…) Pourquoi aussi loin ? Ça représente un budget pour les familles qui ont plusieurs enfants ou des revenus plus faibles. Le caractère écologique en prend un fameux coup également !"





Pourtant, l'établissement scolaire a pris ses précautions. Le voyage n'est prévu qu'à l'horizon 2023 et le courrier s'adresse à des parents d'élèves du cinquième secondaire. "Afin de financer un tel voyage (vols et navettes, passeport, hébergement, visites, nourriture, argent de poche) nous vous demandons de verser 80 euros par mois pendant 18 mois. Et ce dès ce mois de septembre 2021", écrit l'école dans sa missive adressée aux parents.

"En ce qui me concerne, je ne suis jamais allé à New York. Je ne comprends pas le but recherché. En tant qu'adulte, on réfléchit à deux fois pour un voyage qui va durer plus longtemps", lâche Philippe qui pointe du doigt également l'aspect obligatoire du voyage. "On n'a pas beaucoup d'autres choix que d'accepter." En effet, c'est écrit noir sur blanc sur le document reçu par les parents. "Ce voyage est un voyage scolaire pédagogique qui se déroulera en période scolaire. Il est donc obligatoire."

Nuance avec le sorties scolaires



Alors, les voyages sont-ils facultatifs ou obligatoires ? La législation en la matière est claire au sujet des voyages scolaires : les classes de mer ou de neige et autres voyages ne sont jamais obligatoires, rappelle La Ligue des Familles. Christophe Cocu, est le directeur général de l'asbl. "Tout ce qui est sortie scolaire est obligatoire, une journée à l'extérieur par exemple." En revanche, "Le voyage en lui-même n'est pas obligatoire."

On demande qu'il y ait un plafond qui soit mis en place



Selon une étude menée par la "Ligue des Familles", à peine 10% des écoles demandent un montant compris entre 500 et 1.000 euros pour un voyage scolaire. Le pourcentage tombe à 1% en ce qui concerne des voyages à plus de 1.000 euros. "Ici, on est clairement dans la toute petite minorité des écoles qui demandent quelque chose qui est vraiment au-dessus de ce qu'un parent peut mettre décemment pour un voyage", observe Christophe Cocu. "On est pas du tout d'accord avec la demande."

La Ligue des Familles souhaite que la Communauté française applique sa déclaration de politique communautaire qui vise à plafonner le coût des voyages. "On demande qu'il y ait un plafond qui soit mis en place. Quelle serait la hauteur de ce plafond? On ne sait pas encore très bien. Ce serait à négocier. Notre objectif, ce n'est pas qu'il y ait moins de voyages mais qu'ils soient plus accessibles et surtout que cela ne soit pas le parent qui soit l'unique financier. (…) Beaucoup de parents ne partent pas en vacances pour pouvoir payer les frais scolaires, ici on est clairement hors cadre d'un budget d'une famille."

Le voyage scolaire à New York annulé

Face à la grogne de certains parents, l'Athénée Royal de Namur a fini par se rétracter. Géraldine Kumps, porte-parole de "Wallonie Bruxelles Enseignement" informe: "120 élèves devaient partir. Une dizaine de parents se sont réunis et ont contesté cette décision jugeant le voyage trop coûteux. La direction a jugé plus sage de revenir sur sa décision et de ne pas organiser de voyage à New York. (…) La direction ne s'attendait pas à ces réactions. Elle s'est rendu compte que c'était peut-être top couteux pour certaines familles."

Un voyage scolaire plus proche et moins couteux sera organisé pour les élèves de l'Athénée Royal de Namur, malgré une note revue à la baisse pour le voyage à New York (de 2.000 euros à 1.350 euros).

Taoufik Talbi, Corentin Simon, Maxime Simon