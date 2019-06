Une annonce propose de faux billets, passeports et permis sur 2ememain: "Incroyable de voir ça!"

"Nous sommes le meilleur et le producteur unique de billets de banque contrefaits indétectables DE HAUTE QUALITÉ. Avec plus d'un milliard de nos produits circulant dans le monde. Nous offrons uniquement des billets de banque de contrefaçon de haute qualité, originaux et de qualité supérieure", pouvait-on lire il y a quelques jours sur une annonce publiée sur 2ememain.be, le populaire site de petites annonces. Outre de faux billets, on y proposait aussi des faux passeports et permis. "Voilà le genre d’annonces sur 2ememain, c’est incroyable de voir ça!", s'offusquait David via notre bouton orange Alertez-nous. Difficile de dire s'il s'agissait d'une annonce "humoristique" comme en voit parfois, si réellement son émetteur était un faussaire cherchant de nouveaux clients ou s'il s'agissait d'une énième tentative d'arnaque. Nous avons pris contact avec l'agence de communication de 2ememain (racheté par le géant américain Ebay il y a quelques années), afin de savoir comment fonctionnait le contrôle des innombrables annonces qui sont créées chaque jour sur cette plateforme. Combien d'annonces sont publiées, combien sont supprimées, combien de personnes contrôlent les annonces et de quelle manière ?

L'entreprise s'est montrée peu loquace, se bornant à une courte réaction dans laquelle elle indiquait avoir supprimé l'annonce. Elle précisait que son système de contrôle s'appuyait essentiellement sur les signalements d'utilisateurs de la plateforme ou des autorités. "Les acheteurs et les vendeurs qui utilisent 2ememain doivent se conformer à la loi et à nos conditions d'utilisation. Ce qui ne peut pas être échangé par la loi ne le peut donc pas non plus chez nous. Dès que les autorités ou les utilisateurs signalent des cas suspects, nous les examinons et supprimons les annonces contraires à la loi et à nos conditions générales", a déclaré Greet Goegebuer de 2ememain.

La plateforme de petites annonces, victime de son succès, est régulièrement l'objet de critiques pour le grand nombre de tentatives d'arnaque qui y fleurissent aussi bien au niveau des vendeurs que des acheteurs. Vous trouverez ci-dessous quelques histoires traitées par notre rédaction au cours des derniers mois.