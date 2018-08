Des passagers d'Air Maroc coincés à Bruxelles depuis mercredi midi: "Un retard de 29 heures SANS AUCUNE INFORMATION"

Les passagers d'un vol Air Maroc devaient quitter la Belgique hier à 13h25: reporté. Puis à 21h30: reporté. Le vol a été reprogrammé ce matin à 7h: reporté ; à 8h30 : reporté, une fois de plus... Actuellement, les passagers voient que le vol est annoncé à 18h30. Ils n'ont toujours aucune information de la compagnie.

L'attente n'en finit pas pour des passagers d'un vol de la Royal Air Maroc au départ de l'aéroport de Bruxelles, comme en témoignent de nombreux messages parvenus à notre rédaction via le bouton orange alertez-nous.

Ces passagers devaient quitter la Belgique hier à 13h25. Un vol qui a été reporté à 21h30, puis reprogrammé à 7h ce matin, et reporté une fois de plus à 8h30. Pour finir, ils devraient partir à 15h cet après-midi, soit plus de 24 heures après le départ initial. Des passagers excédés par le manque d'information: la police a du intervenir !

"Nous avions notre vol prévu hier à 13h25. Arrivés à l'aéroport, on nous informe que le vol est retardé à 21h30. On essaye de trouver des représentants de la Royal Air Maroc sur place. On en trouve aucun. La police nous dit qu'elle va contacter la compagnie et leur demander, sous ordre de police de se présenter à nous et de nous expliquer le problème, parce que malheureusement, l'aéroport n'a pas plus d'info. Après la police est revenue en nous disant que la compagnie était bien présente à l'aéroport, mais qu'il ne voulait pas se présenter. le vol a été annoncé ce matin à 7h, avant d'être de nouveau repoussé à aujourd'hui 15 heures et nous n'avons aucune certitude que ce vol partira puisque il y a d'autre personnes qui attendent. Des passagers qui avaient un vol de prévu le mardi 7, ne sont pas encore partis. C'est une catastrophe!", nous a expliqué Hafa.



Une habitante de Molenbeek est également exaspérée. "Toutes les trois heures, on apprend via l'aéroport de Zaventem que le vol est reporté. Il devait partir à 15h, il a été reporté à 16h puis à 18h30, désormais. Le call-center de la compagnie n'est au courant de rien, il n'y a personne de Royal Air Maroc sur place. Ils ont nos bagages, en plus... C'est un retard de 29 heures, sans aucune information, c'est inadmissible", nous a-t-elle expliqué après avoir contacté la rédaction de RTL info. Avec sa famille, elle est rentrée à la maison pour la nuit, mais compte se rendre à l'aéroport pour se faire entendre.