"Le père Noël est une ordure": Magali dépose un sac de vêtements devant une bulle, elle reçoit 50€ d'amende

"On n'a vraiment pas fait ça dans le but de dégrader", Magali n'en croit pas ses yeux quand elle reçoit une amende pour avoir déposé un sac de vêtements à côté d'une bulle pleine. Elle est une cliente fidèle de la bulle à vêtements: "C'est vraiment une habitude quand je fais du tri et je suis maman d'un adolescent qui grandit vite donc c'est assez fréquent."

Cet été, comme à son habitude, elle prend la voiture pour se rendre au conteneur à vêtements de Ganshoren. "Quand nous sommes arrivés, la bulle était pleine avec des sacs à côté, donc nous avons déposé les nôtres aussi", raconte-t-elle. Seulement voilà, faire don de ses habits sur le trottoir plutôt que dans l'espace prévu à cet effet, ça constitue un délit. Filmée par une caméra de surveillance, Magali a reçu une contravention: "On a été surpris quand on a appris que c'était considéré comme un dépôt sauvage."

"La volonté n'est pas d'assommer la personne"

De bonne volonté, Magali a tenté de contester: "J'ai expliqué que c'était la première fois et qu'on ne savait pas, mais rien n'y a fait." Résultat des courses: 50€ d'amende. Nous avons contacté Jean-Paul Van Laethem, bourgmestre de la commune qui explique qu'il s'agit d'une somme peu élevée étant donné les circonstances: "Une amende administrative peut aller jusqu'à 350€, ici la volonté n'est pas d'assommer la personne." Il ajoute: "J'entends l'incompréhension mais une infraction reste une infraction." Un petit montant qui reste en travers de la gorge de Magali: "50€ pour avoir fait un don, c'est décevant. Le père Noël est une ordure ! On n'est pas riche, on essaye d'aider et on est puni! Dorénavant, je vais tout vendre en ligne."

Le bourgmestre explique tout de même qu'une certaine largesse peut être d'application dans des cas comme celui-ci et invite Magali à prendre à nouveau contact avec le fonctionnaire sanctionnateur. Il affirme avoir demandé à ce que la bulle soit vidée plus fréquemment et préfère retenir le positif de cette histoire: "S'il faut plus de ramassage, c'est que les gens viennent déposer les vêtements."

Que dit la loi?

Mettre des sacs à côté d'un conteneur poubelle, d'une bulle à vêtements ou ailleurs sur la voie publique est considéré comme un dépôt clandestin. Les sanctions administratives peuvent aller de 50 à 350€. Dans le cas particulier des bulles à vêtements, il est question de propreté publique et de ne pas abîmer les dons, mais aussi d'éviter les incitants. "La saleté attire la saleté. Déposer des sacs peut engendrer la prolifération", nous explique Bruxelles Propreté.

Si dans le cas de Magali, il s'agissait d'un sac de vêtements destinés à la bulle, les déchets indésirables déposés à côtés de ces conteneurs représentent un vrai fléau. En Wallonie et à Bruxelles, BeWapp fait état de 15% de résidus intempestifs dans les bulles à textiles.

Que faire quand la bulle est pleine ?

Attendre la vidange

Contacter l'ASBL responsable de la bulle pour que quelqu'un vienne la vider

Trouver une autre bulle à proximité (par exemple ici ou ici)

Chaque année, 27.500 tonnes de textiles sont collectées en Wallonie et à Bruxelles selon les chiffres de l'ASBL BeWapp.