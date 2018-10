Dimitri dénonce une escroquerie "d'un nouveau genre": on tente de vous faire payer 500€ par téléphone, en prétextant un excès de vitesse

Les arnaqueurs parviennent encore à nous surprendre. Après la commission européenne, la loterie nationale, les fournisseurs d'énergie et les opérateurs téléphoniques, ils osent se faire passer pour une compagnie d'assurance qui voudrait encaisser un PV suite à un contrôle radar. Cela parait grotesque, mais certains peuvent tomber dans le panneau.

Dimitri a contacté la rédaction de RTL info via le bouton orange Alertez-nous pour nous faire part d'une "tentative d'escroquerie d'un nouveau genre par GSM".

Il était à un souper avec sa compagne quand le téléphone de celle-ci a sonné. "Elle a mis le haut-parleur et on n'a pas compris qui nous appelait réellement. Mais une dame se faisait passer pour 'notre agence d'assurance'. Elle parlait assez bien français, mais le numéro de téléphone était masqué".

La stratégie de l'arnaqueuse: faire peur. "Elle a dit à ma compagne qu'elle avait reçu un PV pour un flash à 95 km/h au lieu de 50. Et elle disait qu'on devait payer immédiatement la somme de 500€".

Interpellée, la compagne de Dimitri se défend. "Elle a eu un gros PV il y a quelques années, donc elle fait très attention. Elle lui a dit que c'était impossible qu'elle ait fait un tel excès de vitesse".





"On lui a demandé quelle voiture avait été flashée"

Mais culottée, l'interlocutrice insiste. Sa proie a toutefois riposté: "On a vite senti l'arnaque. On lui a alors demandé avec quelle voiture on avait été flashé, et elle nous a répondu 'une BMW'. Que nous n'avons pas. On lui a alors demandé qui elle était, et elle a rigolé avant de nous raccrocher au nez".

Pas de perte financière pour Dimitri, heureusement. Mais il tenait à prévenir la population. "Si je n'avais pas été là, je ne suis pas sûr que ma compagne n'aurait pas été plus loin. Et il y a certainement des gens qui se font avoir, qui paient".

Qu'aurait-il pu se passer ? Difficile à dire. "J'imagine qu'ils auraient essayé de nous faire prendre notre Digipass pour nous voler de l'argent", comme c'est souvent le cas lors des arnaques par téléphone. C'est une hypothèse plausible…





La procédure pour payer un PV a un peu changé, mais "jamais par téléphone"

Rappelons que votre compagnie d'assurance n'intervient pas lorsque vous recevez un procès-verbal pour excès de vitesse. Si vous êtes flashé, la procédure est la suivante: un courrier de la police fédérale (si l'infraction a lieu sur l'autoroute) ou locale (autres types de route) qui vous enjoint à faire un virement bancaire.

"Il y a en effet un courrier qui est envoyé, et qui reprend l'heure, le lieu et l'infraction. On ne communique jamais par téléphone" pour un excès de vitesse, nous a expliqué la police fédérale.

Précisons que "depuis quelques mois, c'est bpost qui se charge de l'envoi des PV, alors qu'avant c'était la police". Le but de ce changement est d'"accélérer la procédure", qui est désormais la suivante pour payer une contravention: "Dans le premier courrier, il y a une invitation à payer, mais également la possibilité de contester". Ce qui se fait désormais "via un site web géré par bpost lui aussi". Si vous ne contestez pas et que vous ne payez pas, "il y a deux rappels majorés". Ensuite, "ce sont les finances qui prennent le relais, avec un prélèvement via les impôts".