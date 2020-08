Une famille de retour de Martinique mise en quarantaine: ils ne comprennent pas pourquoi (vidéo)

Cette situation prête à confusion. Même les compagnies aériennes s’y perdent. Exemple avec cette famille qui revenue de Martinique. Le territoire est français, même s’il est situé dans les Caraïbes. Il ne faut donc pas respecter de quarantaine au retour. Cette famille a reçu des informations contradictoires. Elle nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous.

Philippe est rentré dimanche matin de Martinique. Dans l’après-midi, chaque membre de sa famille a reçu un message sur son téléphone. "On venait d’une zone rouge, explique Philippe. On devait se mettre en quarantaine et faire le plus rapidement possible un test Covid."

Sur le site des affaires étrangères, la Martinique n’est pas reprise comme une zone rouge. Comme il s’agit d’un département français outre-mer, les voyageurs sont soumis à des règles particulières: ils doivent faire un test 72 heures avant d’arriver en Martinique et remplir une déclaration sur l’honneur, mais il n’est pas question de quarantaine.

Hier, Philippe contacte la compagnie aérienne: "La compagnie nous certifie que ce n’est pas une zone rouge, que nous sommes quasi les seuls à avoir reçu le SMS disant que nous devions nous mettre en quarantaine, que les autres personnes dans l’avion n’avaient pas reçu."

Entre travaux et blocus

Une quarantaine inattendue dans une maison en travaux. "Ce n’est pas très agréable, ajoute Murielle. On est un peu confinés dans la cave, mais bon avec des petites fenêtres. Au niveau de la place, ça va. Pas confortable, mais on fait avec."

Leur fils, Kenny, est plus embêté: "J’ai un blocus qui arrive. J’ai un examen en seconde session. Je comptais l’étudier entre autre avec des amis, ça ne va pas pouvoir se faire évidemment. J’ai des interviews pour des stages en entreprise pour l’année prochaine que je comptais aussi préparer avec des gens, ça ne va pas être possible de nouveau."

En attendant d’en savoir plus, la famille respecte la quarantaine et attend les résultats des tests.