Une famille de 5 personnes intoxiquée au CO à Theux: "On a échappé de peu à la mort"

Les intoxications aux CO augmentent chaque année durant les mois les plus froids. Une famille s’est d’ailleurs fait surprendre à Theux (province de Liège). Une chaudière pas aux normes et les 5 membres de la famille se sont retrouvés à l’hôpital. Grosse frayeur finalement sans conséquence. A l’approche de l’hiver, les services de santé et de sécurité rappellent les conseils pour éviter les accidents.

Aujourd’hui, Juliette et Roger ne quitte plus des yeux leur détecteur de CO. "Je crois qu'on a fait un bon achat après ce qu'il nous est arrivé." Il indique que tout va bien dans leur maison. "A la moindre alerte, on sera prévenu."

Ils étaient 5 dans la maison. Tous emmenés à l’hôpital, intoxiqués au monoxyde de carbone.

"On se rend compte qu'on a échappé de peu à la mort. Je me repasse tout le temps le film des événements. On m'a mis dans une chaise roulante pour me mettre dans le divan. J'ai vomi de l'eau. On m'a mis un pull, mais j'étais incapable de changer de pull", raconte Juliette.

Leur chaudière au mazout était défectueuse. 30 membres du personnel de secours ont débarqué dans la maison pour secourir les 5 membres de la famille, qui pensait dans un premier temps à une intoxication alimentaire.

"On l'a échappé belle. 5 personnes auraient pu disparaître à cause d'une bêtise. Je dirais simplement que toutes les personnes qui ont un chauffage au mazout doivent se dire que ça pourrait leur arrivé", confie Roger.

Dans une habitation, les sources de CO sont souvent les appareils de chauffage ou de production d’eau chaude. Si une pièce est mal ventilée, le monoxyde de carbone va prendre la place de l’oxygène. Et sans oxygène, les symptômes apparaissent rapidement. Nausées, vertiges, maux de tête, voire perte de connaissance. C’est le principal danger.

"La perte de connaissance est un problème qui pourrait être réglé si la pièce est bien ventilée. Le problème est qu'on est toujours dans la même pièce et on va donc se charger en monoxyde de carbone. Dès lors, l'oxygénation ne sera plus possible en très peu de minutes face à une concentration importante, le décès peut survenir", indique Claude Hautain, urgentiste à la clinique Saint-Jean.

Chaque année en Belgique, un peu moins d’un millier d’intoxications au CO. En 2019, elles avaient couté la vie à 29 personnes. C’est durant les mois les plus froids que les pompiers comptent le plus d’interventions.

"Il y a beaucoup de petites pièces confinées comme une salle de bain avec un chauffe-eau pendu à un mur, avec une évacuation qui n'est pas conforme. Dans ce cas-là, les personnes dans la douche ou le bain, peuvent tomber inconsciente. Pendant l'hiver, essayez d'aérer la maison ou laissez une fenêtre ouverte pour avoir un apport d'air frais", conseille Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Le détecteur est aussi un bon indicateur, mais il peut parfois induire un faux sentiment de sécurité. Le taux de CO peut monter très rapidement.