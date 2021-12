"On doit éviter ce jet immense" sur une route de Marcinelle dès qu'il pleut: Antonio "n'a jamais vu ça"

Depuis deux mois maintenant, les usagers de l’A503 à hauteur de Marcinelle vivent une situation… peu commune. À la suite d’un accident, un tuyau d’évacuation d’eau de pluie qui se trouve sur un pont qui passe au-dessus de la rue Villa Romaine à Marcinelle a été troué. Depuis, des trombes d’eau s’abattent sur la route par temps pluvieux. "Cela fait deux mois que lorsqu'il pleut, on doit éviter ce jet immense en dessous du ring 3", nous a écrit Antonio via le bouton orange Alertez-nous.



Une situation dangereuse, selon ce riverain. "Je fréquente cette route très souvent pour me rendre à mon domicile et quand il pleut cela devient très dangereux. La Ville installe parfois des barrières pour que l’on contourne la fuite, mais parfois pas. Les voitures attendent donc que personne ne passe en sens inverse pour pouvoir éviter les jets d’eau. 50 ans que j’habite Marcinelle, je n’ai jamais vu ça. Cela ne devrait pas prendre plus d’une heure pour reboucher un trou, tout de même !"



Une pièce spéciale était nécessaire



Un tuyau d’évacuation qui collecte l’eau des avaloirs de l’A503 a effectivement été percuté, explique Héloïse Winandy, porte-parole de Sofico. "Pour traiter la fuite occasionnée, une pièce spéciale réalisée sur commande est nécessaire et cette dernière a été passée en urgence. La pièce vient d’être réceptionnée et sera placée, sous réserve de temps sec, lundi prochain".



Les automobilistes peuvent se réjouir : d’ici la semaine prochaine, ils n’auront plus à éviter cette chute du Niagara à la sauce belge.