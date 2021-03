Cette publication Facebook du SPF Finances crée une polémique, voici leur réponse: "Ça partait d'un bon sentiment pour la Journée du compliment"

Publiée le 1er mars, une publication du SPF Finances n'a pas eu l'impact voulu sur les internautes, créant ainsi une mini polémique autour du post Facebook, qualifié "d'indécent". Contacté par nos soins, le SPF réagit et explique ses intentions.

"L'indécence totale du SPF Finances sur sa page Facebook, en cette période. Une publication pour le moins déplacée en ces temps difficiles pour tout le monde. Simplement honteux", s'indigne cet internaute via le bouton orange Alertez-nous. Comme lui, de nombreuses personnes trouvent cette publication déplacée. Le 1er mars, le SPF Finances a décidé de partager une photo "vous êtes formidables" accompagnée d'un message: "Ce n'est jamais trop de vous rappeler que, grâce à vous, la vie de tous les jours est plus agréable".

Mais pour bon nombre d'internautes, le message ne passe pas, comme peuvent l'attester les nombreux commentaires négatifs sous la publication. "Il faut rire ou pleurer?", demande cette internaute. "Je ne comprends pas du tout ce post", lance un autre. "La Belgique m'étonnera toujours", plaisante une autre. Mais pour beaucoup, l'action du SPF Finances relève de "l'indécence".

Ils s'interrogent sur le but d'une telle action: "Cette indécence, ce gaspillage, vous êtes gonflés. Belgique, dictature fiscale", "Ah c'est clair que sans nous, vous ne vous rempliriez pas vos poches! On est pas formidable, on est juste des cochons payeurs...", "Cette indécence, cet affront à tous ceux qui rament. Comment OSEZ-VOUS publier ces 3 mots depuis votre gratte-ciel?", "Et pendant ce temps il y a effectivement des gens formidables qui sont en train de tout perdre... et vous faites des posts façon bisounours", ou encore, "Les indépendants sont saignés dans tous les sens et le particulier est surtaxé mais au calme on te dit que tu es formidable...".

La réponse du SPF Finances

Contactée par nos soins, la porte-parole du SPF Finances, Florence Angelici, a réagi face à ces commentaire négatifs. "Ça partait d'un bon sentiment à l'occasion de la Journée du compliment. Pour vous rappeler que vous, et nous tous d'ailleurs, contribuez à la collectivité en payant des impôts", précise-t-elle.

"Mais c'est aussi grâce à ces impôts que des mesures d'aides peuvent être attribuées en cette période de crise sanitaire", continue la porte-parole du SPF Finances. "On rend donc la vie plus agréable. Et ce, même pour les gens en situation difficile car c'est en contribuant que les aides sont possibles."

Une réponse a aussi été ajoutée dans les commentaires de la publication Facebook afin de stopper toute polémique: "Notre publication part tout simplement d’un bon sentiment: dans le cadre de la journée du compliment, vous rappeler que vous (et nous tous d’ailleurs) contribuez à la collectivité (l’enseignement, les hôpitaux, les pensions, …) en payant des impôts. C’est aussi grâce à ces impôts que des mesures de soutien peuvent être attribuées en cette période de crise sanitaire."