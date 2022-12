Une rue de La Louvière envahie de pigeons, les riverains n'en peuvent plus: "Un fermier est même venu avec des canons, mais ça ne change rien"

Depuis plusieurs années, les riverains de la rue Victor Larock à Trivières (La Louvière) sont envahis par les pigeons. Entre les nuisances sonores, olfactives et les déjections, ils n’en peuvent plus. Ils cherchent des solutions mais rien n’y fait.

Il suffit de lever la tête pour les apercevoir par dizaines sur les toitures des maisons. Depuis plusieurs années, les pigeons ont élu domicile dans une rue de Trivières (La Louvière). "C'est un vrai calvaire, il faut le reconnaître. Depuis la fermeture de l'église, les pigeons ont pris leurs habitudes ici", nous confie un riverain.

Des riverains qui sont obligés de nettoyer quotidiennement devant chez eux. Marie-Thérèse n’en peut plus: "Les pare-brise sont tous sales, quand on veut s'en aller, il faut les laver. Les carreaux aussi, tout est sale. Chaque année, il y en a de plus en plus".

Semer de la pelouse est même devenu compliqué.

Les riverains tentent de trouver des solutions. Beaucoup ont installé des pics anti-pigeons sur leurs toitures. Santo a acheté des appareils à ultrason… mais rien n’y fait. "Je ne trouve pas de solution pour les faire partir. Dernièrement, un fermier est venu avec des canons pour faire peur, mais ça ne change rien".

A cela s’ajoute le coût du nettoyage des corniches, à faire plusieurs fois par an, pas le choix ! Patrice a même laissé les structures en métal pour éviter de payer la location de l’élévateur à chaque fois. "Et c'est bien rempli… Malgré tout, il passe 2 heures dessus", termine.

De son côté, la ville est consciente du problème mais nous indique que les pigeons sont attirés par le champ de maïs qui longe la rue. Pour le moment, la seule solution évoquée est de faire venir un fauconnier avec ses rapaces.