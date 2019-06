Vague d'emails frauduleux prétendument de BNP Paribas Fortis: ne répondez pas!

Deux personnes nous ont signalé via le bouton orange Alertez-nous avoir reçu un email prétendument de la banque BNP Paribas Fortis leur demandant d'introduire leurs coordonnées personnelles dans le cadre d'une mise à jour du système. Suspectant une arnaque, elles estimaient nécessaires d'avertir la population. Comme souvent, il s'agit bien d'une tentative de "phishing" ou hameçonnage qui consiste à vous convaincre de communiquer vos données personnelles afin de dépouiller votre compte ensuite. "Nous faisons régulièrement face à des vagues de phishing", nous a indiqué le porte-parole de la banque. Celui-ci rappelle que JAMAIS une banque ne vous réclame vos données personnelles par email ou téléphone. Et elle ne vous demandera certainement pas non plus de communiquer des codes à partir de votre Digipass.

La banque qui constate des emails frauduleux copiant de mieux en mieux l'apparence d'emails authentiques, invite ses clients à la prudence et à ne pas hésiter à lui transmettre les emails frauduleux à l'adresse phishing@bnpparibasfortis.com.

Voici le faux email que vous pourriez recevoir: