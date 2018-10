Valérie, propriétaire d’une maison à Marcinelle, scandalisée: "Mon bien est infesté de cafards à cause des déchets accumulés par ma locataire"

C’est un cauchemar redouté par de nombreux propriétaires. Retrouver son bien dans un état déplorable. C’est malheureusement ce que vit aujourd’hui Valérie. En moins de deux ans, une locataire a transformé sa maison à Marcinelle en "poubelle".

"Ma locataire nous met dans une situation catastrophique", lance Valérie via notre bouton orange Alertez-nous. "Elle a laissé des déchets dans la maison et devant celle-ci. Cela génère une invasion de cafards monumentale dans plusieurs rues", déplore-t-elle.

Une mère de famille loue depuis novembre 2016 un des appartements dans sa maison située à Marcinelle. "Il venait d’être rénové. Il était superbe. Elle y a emménagé avec ses cinq enfants. Et aujourd’hui c’est une poubelle", regrette Valérie.

D’après elle, sa locataire souffre du syndrome de Diogène ou syllogomanie. Les personnes atteintes accumulent de façon excessive des objets, même sans valeur. Ce trouble du comportement peut conduire à des conditions de vie insalubres.





"Cela fait plus d’un an que j’essaie de l’expulser"

Le problème date depuis un certain temps. En janvier dernier, Valérie décide déjà de déménager sa mère qui habite au rez-de-chaussée, tant la situation est exécrable.

"Cela fait plus d’un an que j’essaie de l’expulser. Je lui ai d’abord envoyé des lettres de résiliation de bail mais visiblement elles n’étaient pas valables. J’ai alors dû attendre qu’elle ne paie pas ses loyers pendant plusieurs mois pour pouvoir la convoquer devant un juge de paix en juillet. Il a ordonné une expulsion le 18 octobre", explique Valérie.

Bénédicte Delcourt, la directrice du Syndicat national des propriétaires et copropriétaires, confirme que cette procédure peut prendre un certain temps. Le délai minimum entre l’introduction d’une procédure en expulsion auprès d’un tribunal de paix et l’expulsion de locataires par la police est en effet de 3 à 4 mois.

Visiblement, la locataire de Valérie quitte finalement les lieux avant la date fixée par le juge."Elle est partie avec quelques affaires et ses enfants. Par contre, elle a abandonné son chien qui hurlait toute la journée selon un voisin. Je lui ai demandé de venir le chercher. Ce qu’elle a fait. Le SAJ (ndlr : le service de l’aide à la jeunesse) a également été prévenu puisque ses enfants vivaient avec elle."





"Je risque de tout perdre parce que je pourrais être jugée responsable"



Les habitations de plusieurs voisins sont également infestées par les cafards. "Depuis environ un mois, nous courons dans tous les coins pour essayer de les rattraper. Et aujourd’hui un spécialiste est venu pour désinfecter les lieux", raconte Michel, un habitant de la rue. D’après Valérie, des employés de SOS nuisibles sont en effet déjà venus traiter certaines maisons et donnent des devis pour d’autres. "Les voisins sont excédés, ils ont déjà averti la police plusieurs fois. J’ai peur qu’ils portent plainte contre moi car ma locataire, qui est au CPAS, est insolvable. En plus, elle nie toute responsabilité. Je risque donc de tout perdre parce que je pourrais être jugée responsable et je devrais payer l’assainissement de ma maison et des dizaines d’autres. C’est scandaleux", désespère Valérie.

Et la propriétaire ne sait même pas dans quel état se trouve réellement son appartement. "Il y a plein de poubelles infestées de cafards devant la maison. Et ce n’est que la situation extérieure. A l’intérieur, il doit y en avoir des milliers maintenant. Le problème c’est que je n’ai accès qu’au rez-de-chaussée et à la cave. Ma locataire a changé la serrure de l’appartement et ne m’a toujours pas donné les clés. La seule façon d’entrer est de défoncer la porte. Ce qui serait une violation du domicile", regrette-t-elle.

Valérie est donc obligée d’attendre le 18 octobre, jour de l’expulsion, pour pouvoir légalement pénétrer dans son bien et le traiter entièrement. "Je ne peux pas attendre encore dix jours. J’ai demandé au service pollution de la ville de Charleroi de venir constater les faits une deuxième fois. Ils sont venus ce matin et ils vont demander une ordonnance en urgence au bourgmestre. Mais il faut cinq jours ouvrables au minimum pour l’obtenir", assure la propriétaire dépitée, qui a également averti la police.





"C’est vraiment l’horreur"

En attendant, pour éviter que les cafards ne prolifèrent davantage, elle a décidé d’agir. Ce lundi matin, elle a enfilé des gants pour dégager les ordures et les détritus accumulés devant l’habitation et dans le couloir. "Mon compagnon et une voisine sont là pour m’aider. Je n’ose même pas aller dans la cave. On y voit plus le sol, tant il y a des sacs partout. C’est vraiment l’horreur", souffle Valérie.

Aujourd’hui, elle se demande aussi qui va payer les dégâts locatifs et les frais judiciaires éventuels. "Je ne peux pas me permettre d’avoir des milliers d’euros de frais. J’assume déjà les loyers impayés", souligne la propriétaire, à bout.

Le CPAS n’a en tout cas aucune obligation par rapport au bailleur. "Il n’a pas de compte à rendre au propriétaire", explique Bénédicte Delcourt. "Les gens pensent souvent qu’à partir du moment où ils ont un document du CPAS, ils sont protégés. Mais malheureusement, le CPAS n’est pas responsable du bon vouloir des locataires", précise la directrice du Syndicat national des propriétaires et copropriétaires.