Véronique, la peau brûlée, l'a appris à ses dépens: avec cette crème, il ne faut pas exposer sa peau, même sous un ciel nuageux

La pommade anti-inflammatoire Fastum Gel est sensible aux UV. Le patient ne peut donc pas exposer la peau traitée, sous peine d'effets indésirables. Pour certains dermatologues, le produit devrait être banni. L'Agence fédérale des médicaments, estime pour sa part que la balance bénéfice-risque est positive.

La pommade lui a été prescrite par le médecin pour soigner une tendinite au coude en attendant une infiltration. Le Fastum est utilisé comme traitement local pour soulager l'inflammation et la douleur articulaire. Il y a cependant des risques, Véronique le sait: "C'est mis en grand sur la boite qu'il ne faut pas s'exposer au soleil. J'ai donc fait attention." C'est l'une des recommandations avec le kétoprofène, l'un des composants de cette pommade: ne surtout pas l'exposer aux rayons UV. "Pendant le traitement et les deux semaines suivant l’arrêt, ne pas exposer les zones traitées au soleil (même par temps nuageux), ni aux rayonnements UV en solarium." renseigne clairement la notice, pictogrammes à l'appui. Mais, sous un ciel nuageux, Véronique a cru qu'elle pourrait se promener les bras dénudés sans problème. Cela n'a pas été le cas et cette femme qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous a développé une réaction cutanée.

"Je ne m'attendais pas à ça. D'autant plus que j'avais déjà utilisé cette pommade, mais surtout pour les jambes donc les pantalons ont sans doute protégé des rayons. Je l'ai mise 4 jours. Puis j'ai commencé à sentir des picotements et des démangeaisons", dit Véronique. Celle-ci raconte s'être rendue aux urgences à Alost pour s'entendre dire qu'elle était brûlée au 2e degré. Outre la douleur, ces brûlures ont pour désagrément de reporter l' infiltration que cette femme devait subir pour son coude: "Elle est reportée à minimum trois semaines, donc je souffre encore plus", déplore-t-elle.





Pour l'Agence qui autorise les médicaments, la balance bénéfice-risque est positive



Véronique est loin d'être la première personne à développer des allergies à cette crème. Nous vous en parlions d'ailleurs déjà l'été dernier. C'est l'Agence Fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) qui autorise, sur prescription, la commercialisation de ce produit de la firme italienne Menarini. L'Agence précise qu'elle a certains retours négatifs sur le produit mais qu'"il s’agissait de réactions cutanées suite à une exposition au soleil, pas des effets indésirables graves."

Les responsables de cette agence justifient donc la présence du Fastum Gel en pharmacie où il est disponible seulement sur ordonnance. "La balance bénéfice-risque est positive si on suit toutes les recommandations de la notice. […] Le risque de réactions photoallergiques graves était très faible (1 cas pour 1 million de patients traités) et que ce risque pourrait être réduit par des mesures harmonisées de minimisation de risques."





Le laboratoire Menarini: "Tous les médicaments peuvent entraîner des effets indésirables"

Le laboratoire qui commercialise le produit se défend de mettre sur le marché une pommade dangereuse. "Il est important de noter, comme vous le savez sans aucun doute, que tous les médicaments peuvent entraîner des effets indésirables. Il n'y a pas que le Fastum Gel qui peut provoquer des réactions cutanées."

Par voie de communiqué le responsable de la communication rappelle que "le Comité pour les médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) a réalisé en 2010 une évaluation scientifique des médicaments topiques contenant du kétoprofène suite à des rapports faisant état de réactions de photosensibilité et d’une cosensibilisation à l’octocrylène et a conclu que les réactions de photosensibilité associées aux médicaments topiques contenant du kétoprofène étaient des réactions indésirables importantes mais que le profil bénéfices/risques de ces médicaments restait favorable."





Un dermatologue: "Je pense que ce produit doit être banni"



Cette balance positive risque-bénéfice, le Professeur Dominique Tennstedt, dermatologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc, y croit très peu. L'an dernier déjà il s'exprimait à ce sujet. "Je pense que toutes les réactions allergiques ne sont pas signalées et que c'est là que se situe tout le problème." Pour lui, il n'y a pas 36 solutions. "Ce produit doit être banni." Le médecin généraliste Lawrence Cuvelier est du même avis. "Je ne me battrai jamais pour conserver ce produit sur le marché." Au regard des risques il préfère privilégier d'autres alternatives. "Cela ne concerne pas que le Fastum, même si c'est le produit le plus décrié. Je pense qu'il faut privilégier les anti-inflammatoires pris par voie orale, ou se tourner vers des produits à base de plantes pour les traitements locaux."

D'après lui "peu de médecins continuent d'ailleurs à prescrire le produit." Le problème, c'est aussi que le tube est grand et donc encore présent dans de nombreuses pharmacies à domicile, à peine entamé. Il y a donc un risque lié à l'automédication. "Quand les gens l'utilisent, ils ne prennent pas la peine d'aller lire les recommandations d'usage", suppute le Dr Cuvelier.





Véronique: "Je vais devoir me couvrir durant deux ans"

Véronique est en arrêt de travail, sa main est également touchée. Elle craint désormais des séquelles. "Ce qui est sûr c'est que je vais devoir me couvrir entièrement durant deux ans." C'est en effet l'une des recommandations. "L'endroit où vous appliquez la crème reste photosensible pendant des mois, parfois même des années. Il n'est pas rare de voir des patients revenir chaque année car l'eczéma a récidivé au même endroit lorsqu'ils étaient au soleil", précise le professeur Tennstedt.

Véronique ne compte pas en rester là. Elle a écrit à la ministre de la santé Maggie De Block et à la firme qui commercialise le Fastum Gel. "Je leur ai expliqué que je voulais porter plainte. Mais je ne sais pas s'ils vont me répondre. En tout cas j'aimerais quand même qu'ils me remboursent au moins les médicaments et les consultations liées aux brûlures."

Si vous aussi, vous avez un problème lié à l'utilisation du Fastum Gel ou d'un autre médicament, c'est faisable via le site de l'AFMPS.