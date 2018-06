VOUS avez vibré avec les Diables Rouges: voici toutes vos photos exceptionnelles

La Belgique s'est imposée 5-2 face à la Tunisie ce samedi pour son deuxième match de la Coupe du Monde. Une victoire éclatante qui a fait vibrer toute la Belgique. Que ce soit avant la rencontre, pendant ou après, vous êtes nombreux à nous avoir envoyé vos images et vos messages de soutien pour nos Diables Rouges.



Une ferveur populaire incroyable et exceptionnelle qui donne le sourire.



Audrey à 18h40: "Nous avons vibré avec nos Diables".





Abdel à 18h: "Des photos depuis la Tunisie, les supporters belges en vacances et ont regardé Belgique - Tunisie".





Céline de Sprimont:





Elise à 17h42: "Les Belges du Togo soutiennent les Diables Rouges!".





Charly à 16h39: "Hugo, Sacha et Anthony, frère des Diables Rouges".





Lee à 16h37: "Un maximum d'ambiance à Braine-l'Alleud. We are Belgium".





Didier à 16h20: "Depuis ses 91 ans elle est omniprésente et encourage la Belgique".





Math à 16h18: "Y a de l'ambiance à Andenne".





Romulad à 15h52: "Sacha en mode Red Devils Winners!".





Un témoin à 15h50: "Mon petit neveu Dany lors de Belgique-Tunisie".





Sophie à 15h48: "Bonjour hannutois de Cyril, 3 ans et demi, et Simon, 18 mois, déjà grands fans de nos Diables Rouges".





Sophie à 15h45: "On regarde le match à Washington DC, USA".





Vincent à 15h40: "L'ambiance des Diables à la plaine des Coquerées à Ottignies-Louvain-la-Neuve".





Marie-Charlotte à 15h37: "Victor, 1 an, après le baptême, supporter en herbe des Diables! Habite à Namur, son baptême était aujourd'hui, le 23/06! Gros bisous de sa marraine Laetitia".





Un témoin à 15h33: "À Mons!".





Quentin à 15h29: "Allez les Diables!".





Nicolas à 15h28: "Même en France, les Belges sont là!".





Justine à 15h22: "Supporters des Diables en direct d'Uzès, dont le bébé Emilien et le chien Scherlock".





Orhan et Valeria à 15h21: "Nos grands supporters de la Belgique, nous sommes heureux de les supporter avec nos nationalités italiennes, turques et belges, j'espère qu'ils nous feront encore rêver. Bisou de Charleroi!".





Gaspart à 15h16: "4-1 !".





Aurélie à 15h08: "Notre petit Morgan (1 an) supporte aussi les Diables Rouges avec son papa. Match haletant et palpitant! Vivement la seconde mi-temps!".





Un témoin à 15h02: "Encouragement de Bastogne pour Thomas Meunier. Allez les Diables. Noan, 5 ans".





Geoffrey à 15h02: "Come on Belgium avec Angélique".





Nanysa à 15h: "Allez les Diables, Julian est heureux".





Un témoin à 14h54: "3-1 à la mi-temps!".





Un témoin à 14h15: "Ma Clio est fan des Diables. Allez on est bien partis pour ce match contre la Tunisie. On est avez vous!".





Une famille à 14h10: "Juste avant le premier goal de la Belgique".





Un témoin à 14h: "Allez les Diables!!!!".





Céline à 13h55: "Come on Belgium!!! Vive les Diables Rouges :-)".





Un habitant de Asse à 13h54: "Allez les Belges, prêt pour le foot".





Un témoin à 13h50: "Voici Gabin, grand prématuré né le 15 mai 2017 à 590 grammes !!! Il est Franco-Belge et supporte la Belgique aujourd'hui. Allez les Diables".





Un habitant de Tournai à 13h46: "Ma fille Leyna attend la victoire des Diables!".





Guillaume à 13h37: "Prêt pour supporter les Diables".





Carole à 13h32: "Allez les Diables on est avez vous".





Des habitants de Gosselies à 13h25:





Un témoin à 13h18: "Un Belgo-Tunisien qui soutient la Belgique... en Tunisie! Chaker est un petit garçon de 3 ans fier d'arborer les couleurs de la Belgique en chantant l'hymne de la Tunisie".





Madisson de Hornu à 13h15: "Lilou supporte lui aussi les Belges".







Cindy et Lana à 12h45: "On est prêtes pour le match".





Melina à 12h40: "Aris, 1 an et demi, supporter des Diables Rouges!".





Morgane à 12h19: "Ewen, 3 ans, de Bruxelles, à fond derrière nos Diables!".