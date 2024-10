Ces 22 et 23 octobre prochain se déroulera la 48ème édition des 24h vélo de Louvain-La-Neuve. C'est l'un des plus grands évènements estudiantins de Belgique où plusieurs débordements ont déjà fait polémique. Depuis 2018, les mineurs d'âge ne peuvent plus accéder à l'évènement entre 23h et 7h du matin.