Ce mardi, la campagne électorale 2024 démarre sur RTLinfo. Dans l’émission "6 présidents face aux Belges", Martin Buxant et Christophe Deborsu interrogent les six leaders politiques francophones principaux sur les thématiques qui vous préoccupent le plus. Après ce premier rendez-vous, nous leur avons demandé à quel moment ils s'étaient retrouvé en difficulté. Voici leurs réponses.