Depuis plusieurs années, la demande pour des logements en location ne cesse d'augmenter. L'achat d'un bien immobilier est compliqué, surtout pour les jeunes. Les biens sont chers, les taux d'intérêt élevés, les banques prêtent difficilement, et il faut disposer de beaucoup de fonds propres. Résultat, beaucoup de Belges se dirigent vers la location. Mais ce marché locatif est saturé. Les loyers sont toujours plus chers et les propriétaires toujours plus exigeants.