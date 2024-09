Alors que les élèves flamands reprennent le chemin de l'école ce lundi, la question de l'harmonisation des calendriers scolaires entre le Nord et le Sud du pays reste en suspens. Malgré les appels de certains experts et de la gauche flamande, la N-VA et le CD&V, futurs partenaires de la coalition gouvernementale flamande, s'opposent à tout changement.