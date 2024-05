Dans le podcast Capital santé, Caroline Fontenoy s’intéresse à tous ce qui touche à notre santé. Et en cette fin du mois de mai et avec le retour espéré des beaux jours, nombreux sont ceux qui souhaitent retrouver leur "summer body", une "silhouette pour la plage". Parmi les différents régimes, le jeûne intermittent est très en vogue chez certaines personnalités. Alors est-il intéressant et sans danger?