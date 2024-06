42e épisode de notre carnet de campagne. Une journée marquée par les exclusives. Aucun parti ne veut gouverner avec les extrêmes. Et cela va compliquer l’après-élection. Les syndicats ne veulent plus du MR et Georges-Louis Bouchez observent tout cela depuis son balcon. Enfin, une campagne de Gaia s’en prend au Ps et au Cd&v. Le président de sociaux-chrétiens est en colère. Nous votons dans 5 jours.