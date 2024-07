Une mise à jour défectueuse a provoqué l'un des plus gros crashs informatiques de ces dernières années, affectant compagnies aériennes, banques et chaînes de télévision à travers le monde. Steven Murdoch, professeur d'ingénierie de la sécurité, explique que chaque PC devra être réparé individuellement, et que les entreprises ayant investi dans des technologies de réduction des coûts seront les plus touchées.